Menores libres y libertarios furiosos: impulsarán el "juicio político" de la jueza Marta Pascual

La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, desató este lunes una polémica de alcance nacional con su fallo "pausando por 60 días la aplicación del flamante Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires". Y entre las múltiples repercusiones, desde La Libertad Avanza se multiplicaron las voces anunciando que el oficialismo impulsará el juicio político de la magistrada, un trámite que habrá que ver que apoyo tiene cuando llegue al Consejo de la Magiistratura y, sobre todo, el tiempo que puede demorar.

El primero que anunció ese rumbo libertario fue Sebastián Pareja, en su carácter de titular de la LLA en la provincia de Buenos Aires, que detalló que el oficialismo trabajará con sus equipos técnicos ypara avanzar en el mecanismo que permita ir por la destitución de la jueza de Lomas de Zamora, a la que se vincula históricamente con Chiche y Eduardo Duhalde.

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“Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama”, dijo Pareja, reflejando la furia del universo libertario con la disposición de la jueza Pascual, que apunta justamente contra uno de los viejos proyectos libertarios de bajar la edad de imputalibilidad que permita detener a menores que en casos han sido autores de delitos atroces, sin quedar detenidos en una implícita situación de impunidad.

También el jefe de Gabinete Diego Santilli había considerado "una barbaridad" el fallo de Pascual, remarcando como ha sostenido el Gobierno nacional que se trata de una medida "en favor de los delincuentes" y cuando le mencionaron las afirmaciones de Pareja en el sentido del pedido de juicio político se mostró absolutamente de acuerdo, "porque no puede ser que la Justicia defienda la impunidad de los delincuentes, ¿que le decimos a los familiares de las víctimas de esos menores?", se preguntó Santilli.

Volviendo a Pareja manifestó que "siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes", en referencia la kirchnerismo/peronismo y remarcó que "también lo hicieron durante la pandemia": "Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes", añadió.

Además, remarcó que la jueza Pascual "actúa como un peón del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, y no cumple con las características básicas que debe reunir un magistrado", debido a que "no puede anteponer una mirada política, respecto a una ley demandada por la gente y votada en el Congreso".

Más repercusiones libertarias

Por su parte, el presidente del bloque de senadores libertarios, Carlos Curestis manifestó que esta decisión "deja más que en claro de qué lado están" porque sus medidas "defienden delincuentes".

"La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien”, sostuvo.

Para finalizar, el jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, expresó que "es inadmisible" que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil "dándole la espalda" a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad.

"Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión", concluyó.

Pullaro habló de "garantismo bobo"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, rechazó el fallo de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años en la provincia de Buenos Aires.

A través de sus redes, el mandatario provincial calificó la medida respaldada por la magistrada de "garantismo bobo", que busca excusas frente a la inseguridad, al mismo tiempo en que remarcó que los jueces deben hacer cumplir las leyes.

En el mismo plano, advirtió acerca de la impunidad de los menores que delinquen y quedan impunes, mientras que lo contrastó con la preparación que comenzó Santa Fe para aplicar la normativa sin restricciones. Además, resaltó que su provincia cuenta con la infraestructura necesaria, como institutos y dispositivos de monitoreo.

Con información de Noticias Argentinas.

HB