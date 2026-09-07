lunes 07 de septiembre de 2026
JUDICIALES
Justicia provincial

Frenan por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense ante la falta de infraestructura

Una jueza de Lomas de Zamora suspendió de forma preventiva la ley que bajaba la edad de imputabilidad tras hacer lugar a un habeas corpus colectivo. Sostuvo que el Estado no garantiza las condiciones necesarias para su aplicación.

Régimen Penal Juvenil
Régimen Penal Juvenil | Stock
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Un revés judicial inesperado sacudió la implementación de una de las normativas más sensibles de la agenda política actual en territorio bonaerense. La Justicia ordenó suspender de manera preventiva y por el plazo de 60 días la aplicación del flamante Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires. La medida pone en pausa un sistema que había comenzado a regir recientemente, abriendo un fuerte cortocircuito institucional sobre las condiciones reales de encierro y contención para los menores de edad.

El fallo fue dictado por la magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La resolución se originó en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo que interpuso la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, una organización que salió en defensa de los adolescentes que queden expuestos al sistema de encierro.

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