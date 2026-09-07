Frenan por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense ante la falta de infraestructura

Un revés judicial inesperado sacudió la implementación de una de las normativas más sensibles de la agenda política actual en territorio bonaerense. La Justicia ordenó suspender de manera preventiva y por el plazo de 60 días la aplicación del flamante Régimen Penal Juvenil en toda la provincia de Buenos Aires. La medida pone en pausa un sistema que había comenzado a regir recientemente, abriendo un fuerte cortocircuito institucional sobre las condiciones reales de encierro y contención para los menores de edad.

El fallo fue dictado por la magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La resolución se originó en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo que interpuso la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, una organización que salió en defensa de los adolescentes que queden expuestos al sistema de encierro.

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