Se volvió a suspender el juicio contra Pity Álvarez: la defensa advirtió por su estado de salud

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz volvió a quedar suspenso este lunes, luego de que sus abogados presentaran nuevos planteos vinvulados con el estado de salud del músico y solicitaran la recusación de los tres jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nro 29 y del fiscal que interviene en el debate.

La jornada anterior también quedo suspendida, luego de que el músico sufriera una descompesación durante el debate, que derivo en su traslado al Hospital Férnandez.

Los abogados Javier Baños y Sebastían Queijeiro insistieron que el juicio debería detenerse a raíz de los nuevos elementos relacionados con la salud de Álvarez. "Frente a los hechos nuevos de que nuestro asistido tuvo que ser trasladado, hicimos esta presentación simplemente para reiterar la necesidad de suspender el debate", sostuvo Baños durante la audiencia.

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El planteo fue rechazado por el fiscal Sandro Abraldes, quen consideró que los argumentos presentados por la defensa no constituían hecos nuevos y que, en realidad, buscaban volver a discutir la capacidad del músico para afrontar el proceso judicial.

Después de analizar el pedido, el tribunal resolvió rechazar la solucitud de suspensión y avanzar con el debate. Pero, en paralelo, la defensa pidío la recusación de los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, además del fiscal Abraldes. Ese planteo deberá ser resuelto en las proximas horas y podría definir cómo continúa el juicio.

Pity Álvarez se descompensó durante el juicio y fue trasladado al hospital

A la descompensación se sumó un nuevo informe presentado por la defensa. Dos especialistas que examinaron al músico recomendaron que inicie de manera “urgente” un tratamiento interdisciplinario y advirtieron que no puede descartarse un riesgo para su vida si no recibe la atención indicada.

Según el documento, el cuadro de Álvarez también comprometería de manera significativa su capacidad de autogobierno y de administración de sus propios intereses. A partir de esas conclusiones, sus abogados realizaron una nueva presentación judicial para que se evalúe su situación y las medidas que podrían corresponder.

En paralelo, la defensa consiguió que la Cámara de Casación revise el rechazo de un hábeas corpus preventivo que había sido presentado para intentar frenar el avance del proceso. La concesión del recurso, sin embargo, no significa que el hábeas corpus haya sido aceptado ni implica por sí misma la suspensión del juicio.

Los antecedentes del juicio contra Pity Álvarez

El músico es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

El proceso comenzó después de varios años de demoras y suspensiones vinculadas, entre otras cuestiones, con el estado de salud de Álvarez. En 2021, el juicio había sido suspendido luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que el músico no se encontraba psíquicamente compensado ni en condiciones de afrontar el proceso.

El debate finalmente comenzó este año, pero volvió a quedar atravesado por los cuestionamientos de la defensa. En agosto, Álvarez cambió de abogados y pasó a ser representado por Baños y Queijeiro, quienes pidieron tiempo para estudiar el expediente y cuestionaron que el proceso no se hubiera realizado mediante un juicio por jurados.

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