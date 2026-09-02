Pity Álvarez se descompensó durante el juicio y fue trasladado al hospital

Cristian “Pity” Álvarez se descompensó este miércoles durante la quinta audiencia del juicio por el crimen de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández para realizarle estudios. El cantante había pedido ir al baño y no regresó a la sala. La audiencia fue suspendida y continuará el próximo lunes 7 de septiembre a las 10.30.

El episodio ocurrió mientras declaraba la médica legista Mariela Biazoni Rolla. En medio de su exposición, Álvarez manifestó que se sentía mal y pidió ir al baño. Al advertir que no regresaba, sus abogados informaron que se encontraba descompensado en el hall de ingreso al edificio. De inmediato, todas las partes salieron de la sala y encontraron al "Pity" junto con su hermana Silvina y a su asistente "Pachi".

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 29 ordenó entonces la asistencia del SAME. Según trascendió, antes de que llegara la ambulancia, el músico dijo: “Estoy sofocado”. Sus defensores señalaron inicialmente que le había bajado la presión.

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Pese a su estado, el cantante había pedido no llamar a la ambulancia, pero la médica que estaba declarando fue quien insistió en que sea asistido. Cuando los médicos llegaron, le preguntaron si había consumido drogas. El Pity respondió que creía que sí, aunque no pudo precisar qué había ingerido. Por ese motivo, los profesionales no pudieron administrarle medicación. Durante la evaluación detectaron valores elevados de presión arterial y glucemia.

Finalmente, los médicos decidieron trasladarlo al Hospital Fernández para una evaluación más completa. Cerca de las 13, Álvarez salió en silla de ruedas, con la capucha puesta y una linterna roja encendida en la frente.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el traslado se realizó “por precaución” y que en ese momento se trabajaba para estabilizar al músico.

Luego de varios minutos, el tribunal suspendió la audiencia y anunció que se retomará el lunes 7 de septiembre a las 10:30.

El cantante ya había generado polémica desde el comienzo del debate debido a que apenas comenzó se durmió en reiteradas oportunidades. “Pity es como un nene chiquito, puede determinar determinados actos, pero no quiere decir que esté acá”, expresó a TN Sebastián Queijeiro, abogado de Álvarez.

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Según explicó, el tribunal dio la autorización para que no esté presente en las audiencias. Sin embargo, según el abogado, el cantante insiste en participar porque considera que ya fue juzgado por el caso.

Qué se discute en el juicio

El proceso judicial responde al homicidio de Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré del barrio porteño de Villa Lugano.

Según la acusación fiscal, Díaz, de 36 años, discutió con el músico porque lo acusaba de haberle robado pertenencias de una mochila. El enfrentamiento terminó en un forcejeo y, de acuerdo con la reconstrucción de la fiscalía, Álvarez sacó un arma calibre .25 y le disparó en el rostro.

Además, la acusación sostiene que, cuando Díaz ya estaba en el piso, recibió otros tres disparos. El músico escapó del lugar junto con su pareja en un Volkswagen Polo y habría descartado el arma en una alcantarilla de la autopista Riccheri.

Permaneció prófugo durante casi 24 horas, hasta que se entregó el 13 de julio de 2018 en la comisaría 52. En aquel momento, Álvarez declaró ante los medios: “Lo maté porque era él o yo”.

El músico está acusado por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego. Si fuera condenado bajo esa calificación, la pena prevista por la ley va de 11 a 25 años de prisión.