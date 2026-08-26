El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado de asesinar a su vecino Cristian Maximiliano Díaz el 12 de julio de 2018 en el barrio de Villa Lugano, se reanudará con la presencia de los nuevos abogados del cantante y un nuevo informe psiquiátrico sobre su estado de salud. Se trata de un documento que cuestiona su capacidad al momento del hecho pero que también pone en duda su comprensión en el presente debate.

El informe de 31 páginas, al que accedió PERFIL, no constituye un examen reciente, sino un análisis exhaustivo de toda la documentación psiquiátrica, neurológica, toxicológica y asistencial al fundador de Viejas Locas e Intoxicados, desde 2018 hasta este año. Sus defensores, Sebastián Queijeiro y Javier Baños, también presentaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 nuevos estudios médicos, entre ellos una resonancia y un encefalograma.

De la suspensión al banquillo: qué cambió en las pericias del "Pity" Álvarez para que finalmente fuera a juicio

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El documento fue elaborado por el perito de parte Rafael Herrera Milano, médico psiquiatra forense que ha intervenido en causas de alto impacto, como la del femicida Fernando Farré, la de Enrique Pescarmona dentro del caso Cuadernos y el juicio de Julieta Prandi contra su exmarido. En su evaluación, se refirió a los episodios de somnolencia de Álvarez durante las audiencias y volvió sobre una pregunta que viene hace tiempo: ¿Está en condiciones de atravesar el proceso?.

Este planteo llegó con las primeras pericias psiquiátricas y psicológicas al músico. En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra cuando el Cuerpo Médico Forense (CMF) indicó que “no se encontraba psíquicamente compensado ni en condiciones de estar en juicio”, al mismo tiempo que el estudio mencionó una “incapacidad sobreviniente”.

Cristian "Pity" Álvarez en el juicio por el homicidio de Maximiliano Díaz.

El debate oral se volvió a fijar para 2023 pero, debido a los exámenes de la salud mental del artista, se postergó otra vez. Recién en 2025 la situación cambió, cuando los especialistas detectaron un "trastorno cognitivo leve multidominio", además de sus antecedentes por policonsumo de drogas, pero concluyeron que contaba con una "reserva cognitiva suficiente" para afrontar las distintas instancias penales.

El nuevo informe forense sostiene que se debe resolver si dicha reserva le permite al "Pity" tener la estabilidad, autonomía y resistencia cognitiva necesarias para ejercer de manera real su defensa. Para ello, plantea que sería "indispensable" que se le realice una nueva evaluación multidisciplinaria que dé certezas para medir esas capacidades y observar si el músico está cumpliendo con el tratamiento integral contra las adicciones, indicado por CMF.

Por otro lado, cuestionó la posibilidad de que el acusado pudiera dirigir sus acciones al momento del hecho, al mencionar que ya desde el 2018 está documentada la aparición de un "grave trastorno" por consumo de sustancias, déficits vinculados al consumo crónico y un deterioro cognitivo que se había manifestado “de manera insidiosa”.

"Capacidad parcial": qué dice el nuevo informe sobre la salud del "Pity" Álvarez

En sus conclusiones, Herrera Milano destaca que a partir de las primeras evaluaciones, el CMF consignó fallas parciales de memoria, enlentecimiento del pensamiento, problemas de atención y repercusión sobre su vida cotidiana. En la primera audiencia, Álvarez dijo ante la consulta de los jueces que no maneja dinero y que su hermana se encarga de administrar sus fondos y compromisos profesionales.

Asimismo, se expresa acerca de dos estudios de 2025: una resonancia magnética, que demostró cambios estructurales cerebrales crónicos que luego fueron correlacionados con el mencionado deterioro; y un examen toxicológico, que confirmó exposición a cocaína, benzodiacepinas y MDMA/MDA.

El análisis psiquiátrico forense que presentó la defensa del "Pity" Álvarez.

"La circunstancia de que en determinadas entrevistas se encuentre orientado y pueda responder adecuadamente no contradice necesariamente el deterioro neurocognitivo. La propia documentación demuestra coexistencia entre períodos de buena orientación y alteraciones de memoria, atención, juicio y autonomía", subrayó el perito.

Además, manifiesta que existiría una contradicción con el último informe, donde se reconoce ausencia de tratamiento, fluctuación significativa e imprevisibilidad cognitivo-conductual y necesidad de apoyos, pero se concluye en que hay una reserva cognitiva. La documentación no explicaría de forma acabada cómo se traduce eso en una capacidad procesal sostenida.

En tanto, añade que tomar como evidencia los conciertos que realizó el cantante en los últimos meses "como medida sustitutiva de capacidad procesal, supone una inferencia que excede lo demostrado por los estudios médicos".

El análisis psiquiátrico forense que presentó la defensa del "Pity" Álvarez.

Entre otros puntos, la nueva pericia habla de una "capacidad parcial y fluctuante" del exlíder de Intoxicados y que hay dudas acerca de si tiene actualmente una aptitud neuropsíquica suficientemente estable, continua y previsible. Sobre los episodios en los que "se quedó dormido" durante el juicio, cierra diciendo que podría tener múltiples causas y advierte de una incapacidad para sostener el nivel de alerta.

Caso "Pity" Álvarez: La postura de la Fiscalía

Teniendo en cuenta los antecedentes del Cuerpo Médico Forense, el fiscal Sandro Abraldes consideró los estudios exhaustivos y que sus conclusiones debían ser contrastadas, además, con la actividad pública que Cristian Álvarez Congiú había retomado, como el recital que brindó en agosto en The Roxy o el del estadio Mario Alberto Kempes, el año pasado.

El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que en esas ocasiones se lo observó orientado en tiempo y espacio y con capacidad de atención y concentración. “Dormirse o aburrirse no es jurídicamente equivalente a estar incapacitado. Elige hacer recitales, se expresa en redes sociales, suspende shows porque dice que los jueces se enojan", manifestó en la primera audiencia.

Abraldes, en esa línea, expresó que supeditar el proceso a una “estabilidad ideal” podía derivar en una suspensión indefinida. Los magistrados del TOC N°29 compartieron esa postura, rechazaron suspender el debate oral por el homicidio Díaz y ahora deberán decidir acerca de los nuevos planteos de la defensa del artista, que van desde la realización de más estudios hasta un posible juicio por jurados.

FP/fl