Comienza el juicio contra Pity Álvarez: qué pena podría recibir por el crimen

Tras dos suspensiones por su estado de salud mental y varios años de demoras, el juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Díaz finalmente comenzará mañana, lunes 10 de agosto. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 rechazó un nuevo intento de la defensa por frenar el debate y ratificó el cronograma previsto.

El planteo había sido presentado esta semana por los abogados del músico, quienes solicitaron suspender el inicio del juicio hasta que se resolvieran distintos recursos interpuestos contra la convocatoria. Sin embargo, el tribunal mantuvo la fecha fijada.

La decisión coincidió con el dictamen del fiscal Sandro Abraldes, quien sostuvo que el juicio constituye “el ámbito institucional natural” para garantizar los derechos del imputado y resolver las controversias planteadas durante la investigación.

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Además, el representante del Ministerio Público destacó que la actividad pública desarrollada por Álvarez durante los últimos meses –incluidos recitales y entrevistas– demuestra que se encuentra en condiciones de afrontar el proceso. Según sostuvo, ello descarta tanto la supuesta imposibilidad de participar del debate como el riesgo que, según la defensa, implicaría para su salud.

El cantante está acusado de haber asesinado a balazos a Cristian Díaz durante un episodio ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré, de Villa Lugano. Tras el hecho fue detenido luego de admitir públicamente su responsabilidad. En caso de ser condenado podría recibir una pena de 10 a 25 años de prisión.

El juicio debía realizarse inicialmente en 2021, pero fue suspendido cuando el Cuerpo Médico Forense concluyó que el músico no estaba en condiciones psíquicas de enfrentar un debate oral. En 2023 se fijó una nueva fecha, aunque volvió a postergarse por el mismo motivo.

La situación cambió este año, cuando nuevas pericias médicas y psicológicas concluyeron que el imputado recuperó las capacidades necesarias para comprender el proceso y ejercer su defensa, lo que permitió reactivar definitivamente el juicio.

Además de esta causa, Álvarez también enfrenta otra investigación por presuntas amenazas, privación ilegítima de la libertad y agresiones contra su exmanager y una amiga, hechos ocurridos en 2016.