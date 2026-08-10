Pity Álvarez enfrenta una condena de hasta 25 años: la provocativa frase que mostró en su remera al llegar a los tribunales

En medio de años de años de idas y vueltas judiciales, suspensiones y controversias médicas, el caso llegó este lunes a un punto de inflexión, cuando Cristian Gabriel "Pity" Álvarez Congiú se presentó en los tribunales porteños de la calle Paraguay 1536 para enfrentar el inicio del juicio oral y público en su contra por el asesinato de Cristian Maximiliano "Gringo" Díaz (36), ocurrido en julio de 2018 en el barrio Samoré de Villa Lugano.

Siempre fiel a su estilo disruptivo,​ el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados hizo su ingreso a las 10:35.

Así lo hizo luciendo una remera negra con una frase contundente estampada en letras blancas: "Si esperás, vas a entender", un fragmento directo de su emblemática canción "Nunca quise".

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La causa se inició por el asesinato de Díaz, ocurrido durante la madrugada del 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré

El expediente reconstruye la madrugada fatal del 12 de julio de 2018. Álvarez y Díaz, quienes se conocían del barrio, mantuvieron una fuerte discusión en uno de los pasillos del complejo habitacional de Villa Lugano porque la víctima le recriminó haber dicho que le había robado pertenencias de una mochila.

El comienzo del debate se produjo después de varios intentos de la defensa para suspender el proceso

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En función de la acusación fiscal, tras un forcejeo, el músico sacó un arma calibre .25, le disparó en la cara a Díaz y, cuando este ya yacía en el piso, lo remató de otros tres impactos.

Seguidamente, el músico escapó junto a su pareja a bordo de un auto Volkswagen Polo, descartó el arma en una alcantarilla de la autopista Riccheri y permaneció prófugo casi 24 horas en Pinar de Rocha, en Ramos Mejía. Díaz murió en uno de los pasillos del complejo.

Al entregarse en la comisaría 52 ante las cámaras de televisión el 13 de julio de 2018, realizó declaraciones: "Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo". Tras pasar ocho años entre pabellones psiquiátricos, prisiones domiciliarias y tratamientos, llegó finalmente al debate oral.

El músico permaneció prófugo durante casi un día

El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, integrado por Gustavo Groerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro. Por parte del Ministerio Público interviene el fiscal Sandro Abraldes, mientras que la familia de Díaz está representada por el abogado Fernando Burlando.

Qué pena podría recibir

El músico enfrenta una acusación por homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

Si el tribunal lo encuentra culpable bajo esa calificación, la pena prevista parte de los 11 años de prisión y puede llegar hasta los 25 años. Al momento, el resultado dependerá de la valoración que hagan los jueces sobre las pruebas y de la calificación legal que finalmente corresponda.

MV/fl