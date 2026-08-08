El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 ratificó este viernes que el juicio oral contra el músico Cristian "Pity" Álvarez comenzará el próximo lunes 10 de agosto, tal como había pedido el fiscal Sandro Abraldes, pese a un pedido de suspensión de la defensa.

Álvarez está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz en el barrio porteño de Samoré, en Villa Lugano, en julio de 2018. Esta semana, su defensa había solicitado suspender las audiencias fijadas hasta resolver los recursos presentados contra esa decisión.

La fiscalía se opuso al pedido de la defensa de Cristian "Pity" Álvarez para que se suspenda el juicio

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Los abogados del músico argumentaron que el artículo 353 del Código Procesal Penal de la Nación impediría avanzar con el proceso mientras esos recursos sigan pendientes de resolución por parte de las instancias judiciales superiores correspondientes.

Sin embargo, el fiscal Abraldes, interinamente a cargo de la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional N°27, se opuso al pedido de la defensa y remarcó la importancia de que el debate oral se realice según lo planificado.

"La realización del debate es el ámbito institucional natural para el resguardo de todas las garantías del imputado. En efecto, se trata del escenario para resolver definitivamente las controversias existentes y donde las partes podrán ejercer plenamente sus facultades y presentar las evidencias ante el juez natural del proceso", puntualizó el fiscal en su dictamen, según indicó la Agencia Noticias Argentinas a partir de fuentes vinculadas a la causa judicial.

El fiscal también mencionó que en los últimos meses Álvarez llevó adelante recitales y entrevistas, lo que permite descartar "no solo la alegada imposibilidad de afrontar el juicio, sino también, que su realización pueda poner en riesgo su salud física o mental".

"Es que, en realidad, la participación en un debate oral no puede ser considerada una actividad riesgosa en sí misma como lo pretende instalar la laboriosa defensa oficial, cuanto menos, en las condiciones actuales que presenta su asistido", argumentó Abraldes.

El músico había sido detenido en julio de 2018 tras confesar el crimen. Si bien el debate oral estaba previsto para comenzar tres años después, quedó frenado cuando el Cuerpo Médico Forense determinó una incapacidad mental que le impedía ser juzgado.

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En 2021 se suspendió por primera vez el juicio en su contra y, aunque se había fijado una nueva fecha de inicio para 2023, el proceso volvió a caerse en marzo de ese año por el delicado estado de salud psiquiátrica que presentaba entonces el acusado.

A comienzos de este año, el fiscal Abraldes había ratificado que un equipo conformado por médicos y psicólogos concluyó que el imputado "dispone de una reserva cognitiva para afrontar las distintas instancias que conforman el proceso penal" en su contra.

AS.