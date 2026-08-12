Se reanudó el juicio contra el "Pity" Álvarez y una testigo lo complicó: "No veo que se arrepienta"

El juicio oral y público contra Cristián "Pity" Álvarez continúa este miércoles, después de que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 rechazara la solicitud de su defensa para suspender el proceso. El músico está acusado de homicidio agravado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido el 18 de julio de 2018 en Villa Lugano, y una de las primeras testigos pidió que vaya preso.

Se trata de Verónica Román, última pareja de Díaz y madre de su segunda hija. La mujer respondió las preguntas del fiscal Sandro Abraldes y detalló que entre el líder de Viejas Locas e Intoxicados y la víctima había una especie de relación de amistad y que al momento del hecho ellos estaban separados y la niña tenía 8 años.

En ese sentido, expresó que su hija empezó a ir al psicólogo por la muerte de su padre y que todo fue "muy duro" para ella. “Espero que se haga justicia por él. No veo que la otra parte se arrepienta de lo que hizo, como que no le importa”, sostuvo sobre el músico. “Si tiene que pagar, que pague, tiene que ir preso, a mi hija la dejó sin padre", añadió.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Noticia en desarrollo...