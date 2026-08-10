Pity Álvarez enfrenta el juicio por homicidio: su historia, sus adicciones y su regreso al rock

En diálogo con +Perfil, la periodista Paula Bistagnino reconstruyó la historia de Pity Álvarez a pocos días del juicio por el homicidio de Cristian “El Gringo” Díaz, ocurrido hace ocho años en el barrio Zamoré. El músico se entregó al día siguiente del crimen y confesó haber sido el autor de los disparos.

El proceso judicial quedó postergado durante años por evaluaciones sobre su estado psiquiátrico y su capacidad para afrontar un juicio. Mientras tanto, Álvarez volvió a los escenarios y mantuvo su presencia en el rock argentino, una trayectoria que Bistagnino propone analizar más allá del expediente policial.

El homicidio y el juicio de Pity Álvarez

El crimen ocurrió durante una discusión vinculada con un viejo enfrentamiento entre Álvarez y Díaz. En medio de la pelea, el músico efectuó cuatro disparos contra la víctima, se retiró del lugar y arrojó el arma desde la autopista antes de dirigirse a Pinar de Rocha.

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Al día siguiente, se presentó en la comisaría 52. Posteriormente permaneció detenido en el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza y fue considerado incapaz de afrontar un juicio. “Se lo había considerado incapaz de enfrentar un juicio”, explicó Bistagnino.

La vida de Pity más allá del expediente

Durante los años en que el juicio permaneció pendiente, Pity Álvarez volvió a tocar, realizó presentaciones y participó de proyectos audiovisuales. Para Bistagnino, esa etapa permite observar al artista más allá de la noticia policial.

“Lo que yo les traigo hoy, desde nuestra mirada, es intentar ir al personaje, más allá de la noticia policial”, planteó. En 2026, el músico continúa convocando público y mantiene su lugar dentro del rock argentino.

La mirada íntima sobre el músico

La periodista también destacó una entrevista realizada por Sebastián Ramos para la edición de agosto de Rolling Stone, con fotografías de Fernando Gutiérrez. La producción fue construida a partir de encuentros durante julio, cuando Álvarez ya sabía que el juicio estaba próximo.

El músico habló allí sobre su presente, sus adicciones, la música, la posibilidad de volver a prisión y otros aspectos de su vida cotidiana. Bistagnino definió la producción como una “crónica íntima” que permite observar “cómo está el Pity hoy, cómo enfrenta este juicio, quién es, dónde está”.

El barrio y los orígenes de Pity Álvarez

La historia del músico también está vinculada con el barrio y con sus primeros años, una dimensión que Bistagnino recomienda explorar a través de Villa Celina, el libro de Juan Diego Incardona, quien fue compañero de escuela secundaria de Álvarez.

La obra permite conocer una etapa anterior a la fama de Intoxicados y muestra cómo la música comenzó a convertirse en una forma de expresión en medio de un contexto de “desolación”.

De Intoxicados al podcast Intoxicado

Otra de las referencias mencionadas por Bistagnino es el podcast Intoxicado, realizado por la revista Anfibia. La producción reconstruye la trayectoria de Álvarez desde distintas perspectivas y combina su historia personal con su obra y su impacto dentro del rock argentino.

Para la periodista, una de las claves de su trascendencia está en la capacidad de Intoxicados para interpelar a jóvenes y sectores populares que no necesariamente se sentían representados por el rock de clase media.

Más allá del juicio

El inicio del juicio vuelve a colocar a Pity Álvarez en el centro de la escena pública. Para Bistagnino, reducir su historia al homicidio dejaría afuera una parte importante del personaje.

“Pocas veces hemos visto a rockeros o a ídolos populares así, enfrentando, en este caso, un homicidio, un juicio por homicidio”, señaló. El proceso judicial determinará su responsabilidad y su eventual condena.

Mientras tanto, la periodista propone conocer las distintas etapas de su historia: el adolescente del barrio, el músico que encontró en el rock una salida, el artista masivo y el acusado que ahora vuelve a enfrentarse con la Justicia. “Más allá de lo que pensemos del juicio, más allá de que creamos que tiene que ser juzgado o no, me parece que está bueno ir a conocer la historia”, concluyó Bistagnino.