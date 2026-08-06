Por qué el documental de "Nuestra Tierra" vuelve a poner en debate la Ley de Tierras

La periodista Paula Bistagnino presentó el documental Nuestra Tierra, de la directora Lucrecia Martel, como una muestra del valor del periodismo de investigación y del documental narrativo para visibilizar conflictos sociales de larga data. En su exposición, sostuvo que la producción trasciende el lenguaje cinematográfico y constituye una investigación profunda sobre la lucha de los pueblos originarios por sus territorios.

Al referirse a la metodología de trabajo de la directora, Bistagnino afirmó: "Hace periodismo de investigación del bueno, periodismo de investigación que lleva tiempo, que es de largo aliento, que requiere sí o sí de un trabajo distinto con los archivos, con las personas que se van a entrevistar, con las historias y con la investigación, en muchos casos judicial." Asimismo, definió a Nuestra Tierra como "una gran crónica judicial que de alguna manera podría llegar a ser escrita también, a trasladarse a palabras".

La periodista en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, relacionó el contenido del documental con el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley de Tierras. De manera indirecta, explicó que las organizaciones indígenas consideran que una eventual aprobación de desalojos exprés pondría en riesgo los reclamos históricos por la recuperación de sus territorios. También señaló que, pese a que los derechos de los pueblos originarios cuentan con protección constitucional, en la práctica esa garantía muchas veces no se cumple.

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Durante la exposición, Bistagnino recordó que Lucrecia Martel comenzó a investigar esta historia hace catorce años. El documental reconstruye el asesinato de Javier Chocobar, cacique de la comunidad diaguita Chuschagasta de Tucumán, ocurrido el 12 de octubre de 2009 en medio de un conflicto territorial con el empresario Sergio Amín.

Según relató la periodista, la disputa se intensificó luego de que dejara de regir una medida cautelar que protegía a la comunidad. A partir de entonces, Amín intentó avanzar sobre las tierras para explotar piedra laja, una actividad extractiva que, de acuerdo con Bistagnino, forma parte de los conflictos que afectan actualmente a numerosas comunidades indígenas.

Además, sostuvo que el empresario contrató a dos expolicías para intimidar a la comunidad y que la investigación judicial determinó posteriormente que fue él quien realizó el disparo que provocó la muerte de Chocobar.

La expositora también destacó el valor narrativo del documental al señalar que logra conmover sin recurrir a recursos sentimentales explícitos. "Lo más interesante es cómo lográs emocionar, cómo lográs que el público entienda la injusticia sin decir 'esto es injusto', que se emocione sin decir 'acá te tenés que emocionar'", expresó.

Bistagnino recordó además que Nuestra Tierra fue presentado en el Festival Internacional de Cine de Venecia y posteriormente participó en el Festival de San Sebastián, donde recibió una destacada repercusión. En ese sentido, afirmó que la película lleva a un escenario internacional una problemática que durante años permaneció principalmente en medios alternativos.

Por su parte, otro de los participantes de la charla valoró la calidad cinematográfica de la obra y destacó que "es una pieza cinematográfica muy interesante, es muy recomendable". También resaltó el trabajo visual de Martel y la paciencia que demandó registrar escenas que transmiten el clima de la historia.

Finalmente, Bistagnino retomó el recorrido judicial del caso Chocobar y recordó que el juicio comenzó recién en 2018, nueve años después del asesinato, tras una larga movilización de la comunidad y de los familiares de la víctima. La sentencia quedó firme en octubre de 2025 por decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando Sergio Amín ya había fallecido durante la pandemia de COVID-19. No obstante, la Justicia confirmó su responsabilidad como autor material del homicidio.

La periodista concluyó que Nuestra Tierra demuestra cómo el periodismo documental puede convertirse en una herramienta para preservar la memoria, visibilizar las luchas de los pueblos originarios y explicar procesos judiciales complejos sin renunciar a la sensibilidad ni al rigor informativo.