La estrategia de China que está cambiando el mercado de autos y preocupa a las grandes marcas

En diálogo con +Perfil, especialistas y corresponsales analizaron la relación económica entre Estados Unidos y China y el avance de los productos chinos en distintos mercados. Aunque ambas potencias atraviesan tensiones comerciales y geopolíticas, sus economías mantienen fuertes vínculos a través de las cadenas globales de producción.

Uno de los sectores donde esa transformación resulta más visible es el mercado automotor. Los vehículos chinos ganan espacio en Europa y América Latina, especialmente por sus precios competitivos, mientras las marcas tradicionales enfrentan una competencia cada vez mayor.

Los autos chinos, cada vez más presentes

El sector automotor constituye uno de los ámbitos donde se observa con claridad la influencia de los productos chinos. Durante el intercambio, Néstor Sclauzero planteó la necesidad de comparar los precios de los vehículos cero kilómetro en diferentes países para dimensionar el impacto de la industria automotriz china.

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En España, Marcelo Molina explicó que existe una amplia variedad de precios, aunque ubicó el valor de un automóvil convencional de gama media en torno de los 20.000 a 30.000 euros.

“Calcula que andará entre 25, 20, 25, 30 mil euros más o menos”, detalló.

Sin embargo, el mercado también ofrece alternativas más económicas, particularmente entre los vehículos de origen chino. Molina señaló que actualmente pueden encontrarse autos de unos 13.000 o 14.000 euros, muchos de ellos con tecnología híbrida.

“En 13, 14 mil euros hay autos ya, que generalmente ya son híbridos”, explicó.

La diferencia de precios convierte a los fabricantes chinos en competidores cada vez más relevantes dentro del mercado europeo, especialmente en segmentos destinados a consumidores que buscan vehículos más accesibles.

Francia: desde los 9.000 euros hasta las camionetas de alta gama

El mercado francés presenta una amplitud similar. Juan Pablo Francia señaló que los vehículos cero kilómetro más económicos pueden encontrarse desde los 9.000 o 10.000 euros.

“Los autos baratos, por ejemplo, aquí baratos, hablando de cero kilómetro, podemos hablar de 10 mil, 9 mil euros, no más bajo que eso”, sostuvo.

A partir de allí, los precios aumentan considerablemente según la categoría y el equipamiento. En el segmento de las camionetas, por ejemplo, Francia mencionó como referencia vehículos similares a una Toyota Hilux, cuyo valor puede alcanzar los 60.000 o 70.000 euros.

La comparación muestra una enorme distancia entre los modelos de entrada y los vehículos de mayor tamaño y equipamiento, pero también permite observar cómo los productos de menor costo, especialmente los provenientes de China, buscan ocupar un espacio cada vez mayor.

Brasil, con precios más bajos

La comparación también alcanzó a Brasil. Pablo de la Fuente estimó que el precio de entrada para un vehículo cero kilómetro ronda los 15.000 dólares, mientras que el valor promedio se ubicaría cerca de los 30.000 dólares.

“15 mil dólares creo que es el piso. El promedio debe andar en 30.000”, señaló.

Los valores permiten establecer una diferencia con el mercado argentino y forman parte de una discusión más amplia sobre la competitividad de los vehículos en los distintos países de la región.

Estados Unidos y China: una relación económica profunda

La expansión de los vehículos chinos se inscribe en una relación económica mucho más amplia entre las dos potencias. Desde Francia, Juan Pablo Francia sostuvo que la estrategia para otros países debería centrarse en mantener abiertos los canales comerciales y evitar nuevos escenarios de confrontación.

“Nosotros, no es nuestra realidad. Nuestra realidad es seguir nuestros intereses. Nuestros intereses son comerciar con todo el mundo de manera tal de evitar hipótesis de conflicto nuevas”, afirmó.

En ese contexto, Norman Powell destacó la magnitud de los vínculos comerciales entre Estados Unidos y China y puso como ejemplo a algunas de las principales empresas tecnológicas estadounidenses.

“Los lazos comerciales entre Estados Unidos y China son muy grandes”, señaló Powell, quien recordó que compañías como Apple diseñan sus productos en Estados Unidos, pero mantienen buena parte de su producción en territorio chino.

El periodista remarcó que el fenómeno no es exclusivo de Apple, sino que se extiende a numerosas grandes empresas estadounidenses que trasladaron parte de sus procesos productivos a China.

Una transformación que excede al mercado automotor

El crecimiento de la presencia china en el sector automotor se inscribe en una relación económica mucho más amplia. La producción industrial, las cadenas globales de suministro y el comercio entre China y Estados Unidos muestran hasta qué punto las dos economías continúan vinculadas pese a las diferencias políticas.

El ejemplo de las empresas estadounidenses que producen en China evidencia esa interdependencia. Al mismo tiempo, la expansión de las marcas chinas en Europa y América Latina muestra que el gigante asiático no solo participa como fabricante para compañías extranjeras, sino que también busca posicionar sus propias marcas y tecnologías directamente frente a los consumidores.

El sector automotor se convierte así en uno de los escenarios donde esa transformación resulta más visible: vehículos híbridos y de menor precio comienzan a competir con las marcas tradicionales, mientras las relaciones comerciales entre las principales economías del mundo siguen condicionando el funcionamiento de los mercados.

En ese escenario, la discusión ya no pasa únicamente por quién fabrica los productos, sino también por cómo las tensiones internacionales pueden modificar las cadenas de producción, los precios y las opciones disponibles para los consumidores.