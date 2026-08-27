El juicio contra Cristián "Pity" Álvarez, acusado por el homicidio de su vecino Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en 2018, vivió un nuevo capítulo luego de que la defensa del cantante realizara una serie de solicitudes ante el tribunal, como la incorporación de un nuevo informe psiquiátrico y que sea juzgado por un jurado popular. Sin embargo, los jueces rechazaron los planteos y resolvieron que el debate continúe como hasta ahora.

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, que asumieron la representación del fundador de Viejas Locas en lugar del defensor oficial Javier Marino, cuestionaron la continuidad del proceso a partir del estado del músico durante las primeras audiencias, donde tuvo diferentes episodios en los que se quedó "dormido". Según sostuvieron, no tendría la capacidad psíquica y cognitiva necesaria para afrontarlo adecuadamente.

La defensa del "Pity" Álvarez presentó un nuevo informe psiquiátrico en el juicio: "Capacidad parcial" y "somnolencia"

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Para sus defensores, su situación de somnolencia pudo haberle impedido intervenir de forma efectiva en el juicio, particularmente durante las declaraciones de dos testigos que complicaron su situación: el de un amigo y el de la expareja de la víctima. "Sería absurdo hacer el juicio antes para que después Casación diga que se podía hacer o no; por eso pedimos la nulidad de todo lo actuado", expresó Baños.

El abogado también presentó un nuevo informe psiquiátrico elaborado por el prestigioso perito psiquiatra Rafael Herrera Milano y pidió que se realizaran más estudios médicos al artista, como una resonancia magnética nuclear de cerebro sin contraste. El análisis del especialista de parte sembró dudas acerca de la capacidad del "Pity" para atravesar el proceso y de si comprendía sus acciones al momento del hecho. Pero también fue rechazado.

Juicio contra Cristián "Pity" Álvarez.

La defensa dijo que los exámenes del Cuerpo Médico Forense habían señalado en 2023 un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo, derivado del consumo de drogas.

El fiscal del caso, Sandro Abraldes, insistió en que la última pericia del CMF, de 2025, indicaba que el músico tenía una "reserva cognitiva necesaria" para afrontar las instancias del proceso penal y lo acusó de hacer "un intento sobreactuado" porque en sus shows se lo ve "lúcido y despierto".

Como argumento, hizo referencia a un video publicado horas antes en la cuenta oficial de Instagram del exlíder de Intoxicados. Allí, según describió el funcionario judicial, el cantante aparecía cantando y hablando con claridad sobre la cancelación de algunos shows. “Ahí no se hace el dormido”, lanzó.

El informe psiquiátrico sobre el "Pity" Álvarez.

Por su parte, el abogado Fabián Améndola, que junto a Fernando Burlando representan a la familia de Díaz, también pidió que el juicio continúe y adhirió al razonamiento del fiscal. Pero lo hizo con una salvedad: expresó que el informe realizado por Herrera Milano fuera remitido al CMF para que sea analizado y, de esta manera, más adelante se evite una posible nulidad.

El tribunal rechazó los planteos de los abogados del "Pity" Álvarez

El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29, Gustavo Goerner, fue el encargado de comenzar con el análisis de las solicitudes expuestas por Baños. El letrado había indicado que la Ciudad de Buenos Aires tenía una deuda constitucional con respecto a los juicios por jurados, pero el juez le recordó que el delito de homicidio todavía no fue transferido a la competencia de la Capital Federal.

Luego, se refirieron a la capacidad actual de Álvarez para afrontar el proceso judicial. En ese punto, Goerner y los otros integrantes del TOC, Hugo Navarro y Juan Ramos Padilla, coincidieron en que ya habían tomado una decisión sobre esa cuestión a principios de agosto, días antes del comienzo del debate, por lo que el requerimiento resultaba "improcedente".

El juez además dijo que el cantante pudo mantener contacto con sus abogados y respondió cuando el tribunal le llamó la atención. También recordó que se le permitió ingerir alimentos en la sala debido a su diabetes.

El abogado Javier Baños.

La discusión sobre la capacidad cognitiva del imputado no es nueva. En 2021 y 2023, el proceso se había suspendido después de que los informes médicos determinaran que Cristián Álvarez Congiú no estaba en condiciones de ser sometido a debate. Por su parte, Baños adelantó que presentará una denuncia en el fuero federal como consecuencia de la supuesta "arbitrariedad" de la decisión.

Las declaraciones de cuatro policías

Según la reconstrucción de los hechos, el cantante habría asesinado a balazos Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, del barrio de Villa Lugano. Más tarde, tiró el arma en una alcantarilla y se fue a bailar al famoso boliche "Pinar de Rocha", ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

Luego se entregó a la Justicia y declaró ante la prensa: "Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo". El primer testigo en hablar este miércoles, un oficial mayor de la división de Drogas, contó que llegó al lugar tras un aviso por disparos y encontró muerto a Díaz en un charco de sangre rodeado de al menos cuatro vainas.

Después hablaron oficiales Félix Ibarra y Esteban Fernández. El primero mencionó que encontraron una pistola cerca de una parada de colectivos y, el segundo, manifestó que "no vio a Álvarez" aquella noche y que no recordaba varias secuencias de los procedimientos.

El último en hablar fue Lisandro Suazo, que en ese momento era integrante de la División Homicidios. En su turno, dijo que pudieron identificar un auto un Volkswagen Polo verde vinculado al artista que salió de la zona de Lugano hacia Ramos Mejía. Posteriormente, allanaron su departamento y encontraron jeringas y elementos para envolver sustancias.

FP cp