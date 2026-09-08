Chiche Duhalde:"La jueza Marta Pascual siempre tuvo vocación por los temas de minoridad"

En Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Hilda “Chiche” Duhalde defendió la trayectoria de la magistrada y cuestionó que la respuesta al problema se limite a modificar la edad de imputabilidad. La ex primera dama y exsenadora nacional conoce a Pascual desde hace décadas, cuando ejercía su actividad en Lomas de Zamora y Eduardo Duhalde era intendente.

Desde esa experiencia, sostuvo que la jueza “siempre” estuvo vinculada a los temas de minoridad y destacó su vocación jurídica y social para comprender la complejidad de las familias atravesadas por la falta de educación, trabajo, alimentos y salud. Para Chiche, el verdadero desafío no pasa solamente por cambiar una ley, sino por abordar de raíz el problema y recuperar una presencia cercana del Estado y de la sociedad en las familias que atraviesan situaciones límite.

Chiche Duhalde es una destacada dirigente política y docente. Fue primera dama a nivel nacional entre 2002 y 2003, durante el mandato presidencial de su esposo, Eduardo Duhalde, y previamente en la provincia de Buenos Aires entre 1991 y 1999. Durante la gobernación de su marido, impulsó y lideró el Plan de Nutrición Vida. Este programa social histórico conformó una red solidaria de unas 35.000 trabajadoras vecinales voluntarias, conocidas como las manzaneras, destinadas a distribuir asistencia alimentaria y sanitaria en barrios vulnerables del Conurbano bonaerense. Además, creció como diputada nacional y luego ganó una recordada banca como senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, tras competir directamente en las elecciones de 2005 contra Cristina Fernández de Kirchner.

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Chiche, Jorge Fontevecchia, la saludo. Un gusto volver a conversar con usted. Usted, gracias por estar allí. La estamos consultando porque, bueno, toda la polémica que se generó alrededor de la jueza Marta Pascual, en la que puso por falta de recursos durante 60 días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil. Todos coinciden en que Marta Pascual, la jueza, es una especie de discípula suya de las épocas que usted se dedicaba a la parte pública de manera activa. Así que queríamos tener su testimonio sobre Marta Pascual y también sobre el régimen penal juvenil, que estoy seguro de que tiene una opinión formada. La escuchamos con atención, Chiche.

Es un tema que deberíamos, bueno, en principio saludarlo, Jorge, con mucho afecto, como siempre. Decirle que, por supuesto, conozco a Marta desde muchísimos años y sé de su compromiso. Pero estoy muy preocupada por estos temas, porque más allá de la Ley de Imputabilidad, si le bajamos la edad o no bajamos la edad, siempre se corta el hilo por lo más fino. Y el problema es de una complejidad que los dirigentes no entienden que hay que tratarlo con la complejidad que tiene. Esta familia que ha sacado el tema de nuevo, estos chiquitos abandonados por sus padres, una familia absolutamente rota, necesitaría del municipio y de región, una región mucho más pequeña, como tienen todos los municipios, y la presencia denostada por muchos, pero con resultados maravillosos, como fue la presencia de las manzaneras, o como se las quiera llamar, para ir detectando los problemas de las familias, en esa familia, la de los niños. Porque podemos disminuir la edad de imputabilidad, pero eso no va a solucionar el gravísimo problema familiar que estamos teniendo cada día más, producto de muchas causas: la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de alimentos, la falta de salud, la falta de muchísimas cosas que hacen que una familia termine rompiéndose. Y, bueno, el consumo de drogas de muchas familias. Entonces creemos, y vuelvo a repetir, que cortando el hilo por lo más fino...Solucionando el problema y sacando el problema. Creemos que haciendo esto solucionamos el problema. O nos tranquilizamos, o creemos que hicimos lo debido, y la verdad no hicimos nada. Porque no va a cambiar absolutamente nada. Va a seguir creciendo la cantidad de niños que, abandonados por sus padres, o no abandonados, pero en situaciones límites, como la que es Argentina, queremos que sigan en las calles. Entonces, hay que... Hay que tomar de raíz el problema. El problema es cómo la sociedad, el Estado, de cerca, cada una de las familias argentinas que están en problemas, y organizadamente, tratan de ayudarlas. Pero eso, claro, exige mucho trabajo. Y para eso hay que tener una vocación muy grande, que evidentemente... No, ahora, y antes también, no la han tenido como deben tenerla. Porque gobernar es priorizar, y priorizar, fundamentalmente, es ayudar a las familias, para que las familias puedan tener trabajo, puedan tener educación, puedan tener salud. Cosas que cada día faltan más en la Argentina.

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Chiche, usted dice que conoce a Marta y sabe de su entereza. ¿Por qué no nos hace un perfil de ella, dado que para la gran mayoría de la población cobró relevancia ahora por su decisión, pero usted que la conoce desde hace mucho tiempo? Cuéntenos cómo es Marta Pascual.

Marta siempre, siempre, siempre se ocupó de estos temas. La conozco desde su actividad en Lomas de Zamora, cuando mi marido era intendente. Mire si la conozco. Y siempre de minoridad de muchísimas área. Y tiene derecho, y tiene una voz autorizada para hablar de estos temas. Y ha tenido esta decisión de salir a hablar, y me parece muy, muy oportuna, muy oportuna. Porque tenemos muchos que hablan. A veces veo, el otro día, viendo el caso de este chiquito, familias cercanas que seguramente nunca se acercaron a esta familia para ver qué les pasa. Cosas que no sucedían cuando yo era joven, o cuando yo era chica. Había un lazo solidario entre las familias, eso se perdió, y hoy hay que recuperarlo casi, diría, es imposible. Cada vez somos más indiferentes. Y Marta, en la época que trabajábamos, hace ya, le diría, cuarenta años, por lo menos, juntas, siempre ha tenido una vocación jurídica muy preparada, pero social fundamental, para poder comprender totalmente la problemática que viven estas familias, a las que hoy creemos que bajando la Ley de la edad de imputabilidad estamos solucionando. Estamos solucionando el problema.

Chiche, muchísimas gracias. Sé que queríamos tener su opinión por este punto. Le propongo que, en un futuro, cuando usted pueda, venga a nuestros estudios y podamos hablar más en profundidad ya sobre otros temas.

Cuando ustedes quieran, gracias.

Me voy a ocupar entonces de que sea pronto. Le agradezco mucho y le mando un beso grande y un abrazo grande a Eduardo.

Muchísimas gracias.

Gracias, muy amable.

LMM