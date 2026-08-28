Patricia Bullrich denunció el "robo" de las tasas de interés y pidió "etiquetado frontal" para los créditos

Patricia Bullrich se metió en el debate por la morosidad y denunció el "robo" de las tasas de interés que componen el el Costo Financiero Total (CFT) de los créditos. Además planteó un “etiquetado frontal” para los préstamos que permita a los usuarios conocer de manera clara cuánto terminarán pagando antes de endeudarse.

"El costo financiero total, uno cuando lo mira en letra chiquitita se da cuenta el robo que se está haciendo. Entonces ese robo no se puede permitir y nosotros tenemos, por eso se le puso un 20% de límite. Entonces, que nosotros sabemos que hay un 12,8% de endeudados, lo sabemos", planteó la legisladora.

La crítica de Bullrich surgió durante su intervención en el Senado de este jueves , en medio del debate por la morosidad y el endeudamiento de los hogares. La jefa del bloque de La Libertad Avanza cuestionó especialmente la manera en que actualmente se presenta el Costo Financiero Total (CFT), un indicador que contempla el costo total de un crédito y que, según sostuvo, suele aparecer en la información de los préstamos con una letra difícil de visualizar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Al tomar un préstamo tiene que aparecer un cartel gigante, un etiquetado frontal que diga: ‘Mire, si usted se endeuda por 100.000 pesos, va a terminar pagando 250.000 pesos’”, afirmó Bullrich durante la sesión.

La senadora consideró que esa información debería estar expuesta de manera directa para que quien solicita un crédito pueda conocer desde el comienzo cuál será el monto final que deberá devolver. En ese sentido, calificó al CFT como “un robo” cuando sus costos quedan ocultos o poco visibles para los consumidores.

La discusión por la morosidad

El planteo de Bullrich se produjo en medio de la discusión política por el aumento de los créditos impagos y el endeudamiento de las familias. Según el dato que mencionó durante su intervención, la mora alcanza al 12,8% de quienes tomaron préstamos a través de bancos o billeteras virtuales.

Frente a los proyectos impulsados por sectores de la oposición para aliviar la situación de los deudores, la senadora rechazó que el Estado deba utilizar recursos públicos para cubrir esas obligaciones.

"El problema de la mora es macroeconómico”: Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia

“¿Por qué el 87% que pagó le tiene que pagar al que no pagó?”, cuestionó. Para Bullrich, trasladar el costo de las deudas al conjunto de la sociedad implicaría “solucionar un problema creando un problema mayor”.

La legisladora sostuvo que quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones deberían contar con alternativas de refinanciación y plazos de pago más extensos, pero consideró que la respuesta debe surgir principalmente de las entidades que otorgaron los créditos. “Los bancos y las fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo”, reclamó.

El reclamo a bancos y fintech

Bullrich apuntó tanto contra las entidades bancarias como contra las empresas fintech y las billeteras virtuales. En su intervención, sostuvo que quienes otorgaron los créditos cuentan con mecanismos para refinanciar las deudas y evitar que el problema termine trasladándose al Estado.

La propuesta se da además en un contexto de fuerte discusión entre bancos y fintech por el impacto de la morosidad. Datos recientes del Banco Central mostraron que el incumplimiento de las familias se ubicó en 12,8% durante junio, un nivel que se mantuvo respecto del mes anterior.

El debate también alcanzó al Congreso. En Diputados, la oposición intentó incorporar al temario proyectos vinculados con el endeudamiento familiar, pero la moción fue rechazada por no alcanzar la mayoría de tres cuartos necesaria. La votación terminó con 133 votos a favor, 107 en contra y 11 abstenciones.

El Senado aprobó 67 pliegos judiciales y el Gobierno sumó dos jueces clave en Comodoro Py

Sin embargo, ese resultado permitió a los bloques opositores mostrar que cuentan con los votos suficientes para intentar avanzar con el tratamiento de esas iniciativas en una próxima sesión. Posteriormente, solicitaron una sesión especial para el 9 de septiembre, con 51 proyectos relacionados con el endeudamiento, entre ellos modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y la creación de un programa de alivio financiero y desendeudamiento familiar.

Qué busca cambiar el “etiquetado frontal”

La idea planteada por Bullrich apunta a modificar la manera en que se comunica el costo real de los créditos. En lugar de que el consumidor tenga que buscar entre las condiciones de contratación el CFT y calcular cuánto representa sobre el monto solicitado, la información debería aparecer de forma visible antes de aceptar el préstamo.

El ejemplo utilizado por la senadora fue concreto: si una persona solicita $100.000 y termina devolviendo $250.000, esa diferencia debería quedar expuesta de manera inmediata.

“Porque en el CFT, cuando uno lo mira en letra chiquitita, se da cuenta del robo que se está haciendo y ese robo no se puede permitir”, afirmó.

De esta manera, el planteo combina dos discusiones: cómo enfrentar el crecimiento de la morosidad sin trasladar el costo al conjunto de la sociedad y cómo garantizar que quienes toman un crédito conozcan de antemano el costo total que deberán afrontar.

CS/fl/ff