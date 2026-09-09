“Estamos haciendo honor a San Martín”: Milei inauguró el Museo de Granaderos y anunció 60 sanciones por Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en Palermo, donde defendió el reclamo argentino por las Islas Malvinas y sostuvo que, con las nuevas medidas anunciadas por su Gobierno, “estamos haciendo honor a San Martín”.

Su ceremonia comenzó a las 11, poco antes de la sesión de Diputados en la que se tratarán los proyectos sobre morosidad familiar y discapacidad. Al comenzar, el acto contó con las palabras de Bettina Bulgheroni, fundadora y presidenta de la Fundación San Martín, quien destacó el vínculo entre el nuevo espacio, la figura del prócer y los valores que representa para los Granaderos.

Allí, uno de los puntos destacados por Milei fue la presencia en el museo del sable corvo del General José de San Martín, que se encuentra en el Gran Hall de los Símbolos del Regimiento de Granaderos a Caballo. El Presidente aseguró que este año su Gobierno “saldó una deuda histórica” al disponer que sean los propios Granaderos quienes custodien y preserven la pieza para las próximas generaciones.

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“Tenemos la convicción de que no hay mejor lugar para esta invaluable reliquia que bajo la firme tutela de sus queridos soldados”, sostuvo Milei, quien definió a los Granaderos como los herederos de quienes combatieron junto al prócer, al que calificó como “prócer de la libertad, de nuestra patria y de América”.

El traslado del sable corvo del General San Martín desde el Museo Histórico Nacional

El traslado del sable corvo del General San Martín desde el Museo Histórico Nacional

El mandatario también respondió a las críticas que surgieron cuando el sable pasó a quedar bajo custodia del Regimiento. “Algunos dijeron que lo alejábamos de la gente. La realidad los desmintió”, afirmó, y recordó que desde febrero la pieza puede ser visitada con entrada libre y gratuita.

Bettina Bulgheroni y Karina Milei

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Esta figura de San Martín también fue utilizada por Milei para introducir el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, sus mares circundantes y sus recursos naturales. “Ya lo dijo el General San Martín: cuando nuestra patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla”, afirmó el Presidente.

Sobre esa frase, recordó que el jueves pasado su Gobierno anunció un conjunto de medidas frente al avance de proyectos petroleros que calificó como “ilegales e ilegítimos”. Ante ese marco, señaló que el Ejecutivo firmó un decreto para agilizar las sanciones contra quienes exploten recursos argentinos sin autorización.

Además, anticipó el envío de un proyecto de ley al Congreso para ampliar el alcance de esas sanciones. Según explicó, la iniciativa también alcanzará a las empresas que brinden servicios a compañías vinculadas con la explotación de recursos en la zona, que quedarían impedidas de contratar con el Estado y con privados en la Argentina.

“Estaremos enviando el proyecto de ley al Congreso en los próximos días y esperamos que lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional”, sostuvo Milei. Y agregó: “Creo que estamos haciendo honor al General San Martín. No es de un gobierno ni de un partido, con esto no puede haber grieta alguna”.

Las 60 empresas y personas que serán sancionadas

El Presidente también dio detalles sobre las medidas que, según afirmó, ya comenzó a implementar el Gobierno. “Desde el anuncio a nivel internacional, ya abrimos procesos sancionatorios contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización”, aseguró.

Se suma una demanda penal contra las empresas involucradas en el proyecto Sea Lion, que Milei vinculó con una presunta licencia otorgada por el “gobierno ilegítimo del Reino Unido”.

Además, sostuvo que varias de las principales empresas de servicios petroleros del mundo ya se pronunciaron a favor del reclamo argentino y, según afirmó, no participarán de proyectos en el territorio ocupado.

Milei explicó que esas compañías tienen un incentivo económico para priorizar las inversiones en territorio argentino. “Esas empresas saben que participar en Vaca Muerta, una apuesta segura y rentable en territorio soberano, vale más que arriesgarse en una cuenca en disputa”, planteó.

En el paquete anunciado, el Presidente también mencionó el desarrollo de una base naval integrada en Tierra del Fuego y nuevas inversiones en telecomunicaciones. Según explicó, estas iniciativas se financiarán mediante una reasignación de recursos que, de acuerdo con su planteo, no comprometerá el superávit fiscal.

A su vez, anticipó la creación del Consejo Nacional de Seguridad, que formará parte de las herramientas que el Gobierno busca incorporar para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas y el ejercicio de la soberanía.

El Presidente cerró este tramo de su discurso vinculando la estrategia sobre Malvinas con su política energética y económica. “Nada de esto es casualidad”, afirmó, y atribuyó el interés internacional por Vaca Muerta al RIGI, la modificación de la Ley de Hidrocarburos, la apertura de la economía y su política fiscal, monetaria y cambiaria, además del pago de las deudas.

“Gracias a haber pagado nuestras deudas, el mundo vuelve a creer en la Argentina”, concluyó.

Qué se puede ver en el museo

El nuevo espacio busca difundir la vida y los valores de José de San Martín, creador y primer jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, además de recuperar la historia de los soldados que lo acompañaron durante la Campaña Libertadora. Además, recorre la continuidad de la institución hasta la actualidad. Los Granaderos visten desde 1907 el uniforme de la Independencia y cumplen la función de Escolta y Custodia Presidencial.

Según la dirigente explicó que el museo está compuesto por ocho salas, cada una dedicada a distintos momentos de la historia de San Martín y del Regimiento de Granaderos a Caballo. El recorrido incluye la creación del Regimiento, el Combate de San Lorenzo, los preparativos para el Cruce de los Andes, la Campaña Libertadora, el exilio, la recreación del Regimiento y el significado de ser granadero.

“Va a encontrar en cada uno de ellos a los granaderos. Acá hay historia”, sostuvo Bulgheroni.

Entre las piezas que forman parte del patrimonio se encuentran documentos y objetos históricos vinculados directamente con San Martín y con las campañas militares de la Independencia. La colección incluye la Foja de Servicios y el rosario original del General San Martín, además de sables de granaderos modelo 1812 que fueron utilizados en el Combate de San Lorenzo y en las batallas de Chacabuco y Maipú.

El espacio también reúne pinturas de artistas nacionales y extranjeros, libros, condecoraciones y fotografías relacionadas con los Granaderos y con la historia de la unidad. El edificio donde funciona el museo fue construido especialmente para el Regimiento entre 1904 y 1909 y forma parte, además, del patrimonio histórico de la institución.

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