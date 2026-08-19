Peter Lamelas no asistió a la comisión de Diputados y el bloque de Unión por la Patria insistirá con su citación

El embajador Peter Lamelas no se presentó a la cita impulsada por el bloque de Unión por la Patria, cuyo objetivo principal era abordar las presuntas gestiones de esa sede para desalentar el desembarco de capitales chinos en áreas estratégicas del sector energético nacional.

El origen de esta convocatoria legislativa tiene su raíz directa en la situación de la cooperativa neuquina CALF. Representantes de esta entidad asistieron al Parlamento el pasado martes 11 de agosto y expusieron ante los diputados la existencia de presuntas comunicaciones y advertencias externas en torno a la planificación de sus proyectos de infraestructura en la cuenca patagónica.

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Tras confirmarse la inasistencia del diplomático, el diputado Aldo Leiva, impulsor de la citación, utilizó sus redes sociales para sentar la postura del espacio político. Según detalló el legislador, la ausencia de Lamelas era un escenario contemplado dentro de las posibilidades del bloque, pero adelantó de inmediato que mantendrán activa la solicitud para que concurra al recinto en el corto plazo.

En su descargo público, Leiva argumentó que la gravedad del tema requiere un canal de respuestas oficiales y estructuró su mensaje en torno al respaldo institucional a los actores locales. "La cooperativa CALF cuenta con todo nuestro apoyo porque defender la autonomía de nuestras cooperativas también es defender nuestra soberanía. La verdadera libertad es que ninguna embajada nos diga qué hacer", expresó.

A estas declaraciones se sumó el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien señaló que la delegación diplomática no emitió una notificación previa para justificar la inasistencia. El dirigente santafesino apuntó contra la dinámica de la embajada al plantear que existen exigencias en el ámbito privado pero reticencia a brindar explicaciones en un marco público.

Con este cuadro de situación, la estrategia de los legisladores en la Cámara Baja quedó definida en la continuidad del trámite parlamentario. La comisión presidida por Leiva cursará un nuevo pedido formal hacia la sede de avenida Colombia, manteniendo en agenda el debate sobre la relación entre las cooperativas energéticas y las "bajadas" geopolíticas internacionales.

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La visión de la Embajada sobre la tecnología asiática

La posición de Estados Unidos respecto a este tablero de inversiones ya había sido expuesta de forma directa por el propio embajador unos días antes de la cita parlamentaria fallida. Durante su participación en el foro AmCham Energy Summit, realizado el jueves 13 de agosto, Lamelas se pronunció respecto a la participación de Beijing.

El foco de la representación norteamericana no está puesto exclusivamente en los flujos de capital, sino en la matriz tecnológica y de datos que acompaña a esas inversiones. Para la gestión estadounidense, la implementación de sistemas informáticos de origen chino en un nodo de la magnitud de Vaca Muerta representa una vulnerabilidad operativa con consecuencias sobre el clima de negocios general.

Para fundamentar sus dichos, Lamelas fue explícito sobre el marco regulatorio del país asiático en materia de manejo de información. “China exige a sus empresas que le den al Estado chino acceso a cualquier dato que pase por su tecnología y sus redes de inteligencia artificial”, afirmó ante los empresarios, y concluyó que este tipo de control por parte del Partido Comunista "no va a ayudar a traer inversores extranjeros a Vaca Muerta".

TC/MSS