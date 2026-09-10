Análisis en RDI de la pesca ilegal en el Atlántico Sur: los barcos apagan sus transponders y falta control sobre el mar argentino

La pesca ilegal en el Atlántico Sur volvió a quedar bajo análisis por el impacto del extractivismo sobre los recursos marítimos argentinos. El foco está puesto en el comportamiento de barcos pesqueros que apagan sus sistemas de identificación mientras operan cerca de las aguas jurisdiccionales argentinas.

En Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el analista de datos Andrés Snitcofsky presentó información sobre el funcionamiento de los transponders y los períodos en los que las embarcaciones dejan de transmitir su ubicación. Además, analizó la actividad registrada en torno a la llamada milla 201 y los cambios observados en los datos hasta 2026.

Qué muestran los datos sobre la pesca ilegal

Snitcofsky explicó que los transponders son dispositivos que permiten conocer la ubicación e identificación de los barcos. Según explicó, el problema aparece cuando las embarcaciones interrumpen deliberadamente la transmisión de esa información. “Lo que descubrieron fue que hay un montón de momentos en que estos barcos apagan el transponder”, señaló.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La situación adquiere especial relevancia frente a la llamada milla 201, en el límite de las 200 millas marítimas argentinas. Snitcofsky explicó que allí se concentra una gran cantidad de actividad pesquera y que algunos barcos apagan sus sistemas de identificación cuando se aproximan a la zona: “Lo que estamos viendo ahí es dónde apagan su transponder, o sea que van hasta el borde, apagan, imagínense qué es lo que hacen, entran a la milla 200, pescan, rapiñan”.

Para actualizar la información publicada originalmente con datos hasta 2020, Snitcofsky recurrió nuevamente a la fuente de información y reconstruyó la evolución de los llamados gaps, períodos durante los cuales los barcos dejan de emitir su ubicación. “Entonces lo que hice fue traer los datos, porque esa nota había sido con datos hasta el año 2020”, explicó.

Y agregó: “Ahí lo que vemos es que teníamos hasta el 2020 tuvimos unos grandes picos, especialmente la temporada otoño, que es la temporada por cuestiones de movimiento del mar y de los peces y qué se yo, de donde más se pesca, y tenemos esos picos ahí”.

La comparación con los datos globales permitió observar cambios en el comportamiento de las embarcaciones. “Como podemos ver, hay un cambio de comportamiento en el sentido de que esos grandes picos dejan de estar en el 2020, que fue cuando se hizo más presente todo ese asunto, 2020-2021”, detalló en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Según el análisis presentado, la actividad volvió a mostrar un incremento en 2026: “Ahí vemos que un poco bajó y después también vemos que después vuelve un poco a crecer ahora en el 2026, en que empieza a haber un pico más grande”.

China, España y la dimensión geopolítica

Otro dato destacado por Snitcofsky fue la nacionalidad de las embarcaciones identificadas. “Para sorpresa de nadie, la gran mayoría son barcos chinos”, afirmó.

El analista vinculó la actividad pesquera con una problemática más amplia relacionada con los puertos y el abastecimiento de las flotas que operan en el Atlántico Sur. “Y ni hablar de la incapacidad que tenemos nosotros, no solamente por nuestras incapacidades marítimas, sino por el hecho de tener ese conflicto constantemente pendiente de poder patrullar esos mares”, sostuvo.