RDC: quién es el exmiembro de ETA condenado a 4800 años de cárcel que ahora accedió a la semilibertad

El exmiembro de ETA, Henri Parot, condenado por decenas de crímenes y por su participación en uno de los atentados más recordados de la organización terrorista, recibió esta semana un beneficio penitenciario que le permite acceder al régimen de semilibertad. Marcelo Molina, corresponsal de España, explicó los antecedentes del caso y las repercusiones políticas que puede generar la medida.

Durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Molina detalló que Parot recibió 26 sentencias condenatorias que, sumadas, alcanzan los 4800 años de cárcel. El corresponsal señaló además que el exintegrante de ETA fue condenado por 37 asesinatos consumados y acusado de haber participado en más de 80 crímenes.

Quién es Henri Parot y por qué fue condenado

Marcelo Molina explicó que Henri Parot recibió 26 condenas en España y que, debido al sistema de acumulación de penas mencionado durante el programa, las sentencias alcanzaron los 4800 años de prisión. El corresponsal precisó que se le atribuyen 37 asesinatos consumados y probados.

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Parot también fue acusado de participar en más de 80 crímenes, incluidos atentados en grado de tentativa. Según el corresponsal, el exintegrante de ETA se especializaba en la utilización de explosivos y fue condenado además por pertenecer a una organización armada.

El beneficio penitenciario que recibió Parot

El corresponsal explicó que el sistema penitenciario español contempla diferentes grados para los presos. El tercer grado, según describió Molina, es el régimen más flexible y está destinado a personas que pueden avanzar hacia la reinserción social.

Molina señaló que ese régimen puede permitir actividades como estudiar o realizar cursos y, en determinadas circunstancias, pasar los fines de semana en el domicilio. El beneficio fue otorgado esta semana a Parot, quien llevaba más de tres décadas en prisión.

El corresponsal remarcó que Parot no manifestó públicamente arrepentimiento por sus acciones. En ese sentido, Molina sostuvo que "es alguien que nunca se arrepintió y nunca públicamente admitió algún tipo de arrepentimiento o de que fue una actuación equivocada".

El atentado de Zaragoza de 1987

Marcelo Molina recordó que Parot quedó especialmente identificado en España por su participación en el atentado contra la casa cuartel de Zaragoza, ocurrido en 1987. El objetivo era un edificio en el que vivían policías junto con sus familias.

ETA utilizó un coche cargado con alrededor de 250 kilos de explosivos. El atentado provocó 11 muertes, entre ellas la de un menor de 17 años y cinco niñas menores de tres años, de acuerdo con lo señalado por el corresponsal.

Molina destacó la gravedad del antecedente para dimensionar la decisión actual sobre el régimen penitenciario. El corresponsal planteó que se trata de un hecho ocurrido en 1987, pero todavía presente en la memoria de la sociedad española.

La situación de los presos de ETA en el País Vasco

Marcelo Molina vinculó el beneficio otorgado a Parot con el escenario político del País Vasco. Según explicó, actualmente gobierna allí una alianza entre el PNV y el Partido Socialista, mientras que EH Bildu atraviesa un momento de crecimiento en las encuestas.

Ese avance electoral de Bildu podría modificar el equilibrio político de la región. En su interpretación, el PNV estaría buscando acercarse a ese espacio para evitar perder posiciones en futuras elecciones.

El corresponsal afirmó además que de los 119 presos de ETA mencionados durante el segmento, 112 ya recibieron algún tipo de beneficio penitenciario. Molina presentó ese dato como parte del contexto en el que se produjo la decisión sobre Parot.

El debate sobre las condenas y la prisión perpetua

Durante el intercambio, Juan Luis Francia, corresponsal de Francia, consultó a Molina cuánto tiempo llevaba Parot en prisión. El corresponsal de España respondió que llevaba aproximadamente 35 años detenido.

La conversación derivó luego hacia las diferencias entre los sistemas penitenciarios de España y Argentina. Molina aclaró que en España la prisión perpetua no existe formalmente y que hay una limitación de hasta 40 años para determinados casos, según lo expuesto durante el programa.

El legado de ETA y sus últimos atentados

Jorge Elías recordó durante el segmento el caso de Miguel Ángel Blanco, concejal asesinado por ETA, al que definió como un ícono de la historia reciente española. El conductor también mencionó que existe una película sobre el caso y recordó el impacto que tuvo el secuestro y asesinato del dirigente.

Molina señaló que, según la cifra del Ministerio del Interior mencionada durante el programa, ETA dejó 853 muertos, de los cuales 20 eran niños. El dato fue incorporado por el corresponsal para dimensionar el alcance de la violencia ejercida por la organización.

Durante el intercambio también se recordó que ETA dejó las armas durante el período de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Jorge Elías distinguió además entre el atentado de la T4 de Barajas y los últimos ataques mortales atribuidos a la organización en España y Francia.