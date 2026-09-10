En RDC analizaron las sanciones de Francia, Reino Unido y Canadá contra las colonias israelíes en Cisjordania

Francia se sumó a una iniciativa internacional para limitar los intercambios comerciales con las colonias israelíes en Cisjordania, en una medida coordinada con Reino Unido y Canadá. Juan Luis Francia, corresponsal de Francia, explicó que otros países europeos también adoptaron posiciones similares, aunque la falta de consenso impide una acción conjunta de toda la Unión Europea.

Durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Francia señaló que la decisión fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, junto con sus pares de Reino Unido y Canadá. El corresponsal también detalló las diferencias que existen dentro del bloque europeo respecto de la relación comercial con Israel y la situación en los territorios palestinos.

Francia, Reino Unido y Canadá restringen el comercio

Juan Luis Francia explicó que París, Londres y Ottawa anunciaron el fin de los intercambios comerciales con las colonias israelíes en Cisjordania. A esos países se suman otros Estados europeos, entre ellos España, Portugal e Irlanda, que mantienen una postura crítica frente a la política israelí.

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La medida, sin embargo, no alcanza a toda la Unión Europea. El corresponsal señaló que la existencia de posiciones diferentes entre los Estados miembros impide avanzar con una sanción común del bloque.

Las diferencias dentro de la Unión Europea

Francia señaló que uno de los antecedentes de esta discusión fue el pedido del presidente español, Pedro Sánchez, para revisar el convenio de asociación comercial entre la Unión Europea e Israel. Ese acuerdo elimina los aranceles para buena parte del intercambio comercial, pero incluye el respeto por los derechos humanos como una de sus condiciones.

Según lo planteado durante el segmento, España no es el único país que considera que Israel está incurriendo en violaciones de derechos humanos. Portugal, Bélgica e Irlanda también mantienen posiciones críticas sobre la situación en Gaza.

La principal dificultad, de acuerdo con el análisis de Juan Luis Francia, radica en el mecanismo de toma de decisiones del bloque. Para avanzar con una iniciativa de este tipo se requiere el acuerdo de todos los países miembros, por lo que la oposición de un solo Estado puede impedir que prospere.

Por qué las sanciones son adoptadas de manera individual

El corresponsal explicó que la falta de consenso europeo llevó a algunos países a avanzar de manera individual. De esta forma, Francia y otros gobiernos pueden establecer restricciones específicas sin necesidad de alcanzar un acuerdo general dentro de la UE.

Francia consideró que estas medidas tienen un componente principalmente político y simbólico. "También son, digamos, simbólicas", sostuvo el corresponsal al evaluar el alcance de las restricciones.

El motivo es que, según el análisis presentado, la mayor parte del comercio entre Europa e Israel no se concentra en los productos provenientes de las colonias de Cisjordania. Por eso, el impacto económico directo de las medidas sería limitado en comparación con una eventual sanción comercial de alcance general.

El límite de las restricciones sobre las colonias

Juan Luis Francia también advirtió que las empresas vinculadas con las colonias podrían intentar eludir las restricciones mediante el origen declarado de sus productos. Según explicó, una mercadería producida en Cisjordania podría ser presentada comercialmente como un producto fabricado en Israel.

De concretarse esa maniobra, la limitación adoptada por países como Francia perdería parte de su efectividad. El corresponsal resumió esa posibilidad al señalar que las colonias "pueden sortear esta limitación".

La situación en Gaza profundiza las diferencias

El debate europeo se desarrolla además en el contexto de la guerra en Gaza y de la creciente presión internacional sobre Israel. Durante el segmento, Francia sostuvo que distintos gobiernos europeos consideran que las acciones israelíes provocaron una situación de extrema gravedad humanitaria.

El corresponsal mencionó el nivel de destrucción en Gaza y las restricciones al ingreso de ayuda humanitaria como parte de los argumentos que explican la postura de varios países europeos. En ese marco, las diferencias dentro de la UE continúan impidiendo una respuesta unificada.