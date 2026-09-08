RDC: Reino Unido endurece su postura contra Israel por los asentamientos en Cisjordania

Durante su intervención en Ronda de Corresponsales por +Perfil, el periodista, Enrique Zattara, analizó que el Reino Unido profundizó su giro diplomático respecto de Israel con nuevas restricciones vinculadas a los asentamientos israelíes en Cisjordania.

“Bueno hoy ha sido un día clave en este tema y creo que va a atraer mucha gente”, señaló Enrique Zattara al comienzo de su análisis, al advertir que la sesión parlamentaria continuaba y que podían producirse nuevas novedades.

El proyecto impulsado por el ministro de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, contempla “prohibir la intervención de empresas británicas en proyectos económicos relacionados con los asentamientos israelíes ilegales”. Zattara explicó que Miliband defendió la iniciativa “frente al parlamento en términos muy fuertes”, incluyendo referencias a una eventual ampliación de las restricciones sobre armas.

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Reino Unido e Israel: fuertes cruces por las sanciones

Las medidas provocaron una inmediata reacción dentro de la comunidad judía británica. Zattara, en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil, explicó que, “existe una importante y muy influyente comunidad judía en el Reino Unido” y mencionó las críticas del Consejo del Liderazgo Judío y de la Junta de Diputados de Judíos Británicos.

Sin embargo, también destacó que existen sectores judíos que respaldan las medidas. Sobre las declaraciones de Michael Sarf, señaló: “Dado que la limpieza étnica es una atrocidad masiva que conlleva crímenes de guerra y que incluso podría constituir crímenes de lesa humanidad, dicho reconocimiento impone a la comunidad internacional, así como al Reino Unido, al reconocer la obligación de adoptar todas las medidas legales necesarias para presionar a Israel a fin de que cesen esa práctica”.

La relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese también respaldó la decisión. Según Zattara, sostuvo que, “la prohibición de productos procedentes de los asentamientos supone un cambio en la postura del gobierno del Reino Unido, y es algo de suma importancia”.

Once países europeos anuncian restricciones

El giro británico se produjo junto con una declaración conjunta de once países europeos, entre ellos Francia, España, Irlanda, Noruega, Portugal y Suecia. Zattara explicó que estos países confirmaron “la intención de introducir restricciones nacionales o apoyar restricciones europeas al comercio de mercancías con asentamientos que son ilegales según el derecho internacional”.