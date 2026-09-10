En RDC analizaron el caso Master y la investigación que ahora alcanza al Banco Central de Brasil

La investigación por el caso Banco Master volvió a tomar relevancia en Brasil y sumó nuevas derivaciones judiciales y políticas. Eleonora Gosman, corresponsal de Brasil, explicó que el expediente relacionado con el ex banquero Daniel Vorcaro ahora alcanza a funcionarios y ex funcionarios vinculados al Banco Central.

Durante Ronda de Corresponsales (RDC), por +Perfil, Gosman señaló que la Justicia ordenó a la Policía Federal investigar al actual presidente del Banco Central, Gabriel Galífalo, y al ex titular del organismo, Roberto Campos Neto. La corresponsal también destacó que el expediente podría tener repercusiones políticas debido a sus posibles efectos sobre las elecciones brasileñas.

El caso Master vuelve a los tribunales

Eleonora Gosman explicó que el próximo martes se producirá una instancia relevante dentro del proceso, ya que Alexander de Moraes deberá ser escuchado en el marco del juicio. La corresponsal vinculó esa situación con las acusaciones sobre los contactos que el magistrado habría mantenido con Vorcaro.

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Según relató Gosman, Vorcaro mantuvo varios diálogos con de Moraes durante un período prolongado, aunque no se conoce qué respondió el juez debido al sistema especial utilizado para establecer esas comunicaciones. La periodista señaló que uno de los puntos a determinar es qué información pudo haber circulado durante esos contactos.

La investigación alcanza al Banco Central

Gosman remarcó que la Justicia también ordenó investigar al actual presidente del Banco Central, Gabriel Galífalo, y al ex titular de la entidad, Roberto Campos Neto. Según explicó, ambos deberán responder por cuestiones vinculadas con el caso Vorcaro.

La corresponsal sostuvo que el interrogante central pasa por determinar por qué la situación relacionada con Vorcaro no fue informada o detectada con anterioridad. En ese sentido, señaló que deberán declarar sobre la ausencia de informes que pudieran haber permitido anticipar el desenlace.

Gosman indicó que el proceso comenzó en 2024 y que recién en noviembre de 2025 se produjo la quiebra formal del banco. Para la corresponsal, esa diferencia temporal es uno de los elementos relevantes para entender las nuevas derivaciones de la investigación.

Los contactos de Vorcaro y el alcance del expediente

Eleonora Gosman destacó que el caso genera especial repercusión no solamente por los delitos atribuidos a Vorcaro, sino también por los contactos que, según describió, el ex banquero tenía en distintos ámbitos de Brasil.

La corresponsal señaló que esos vínculos alcanzaban al mundo político y cultural, entre otros sectores. Por ese motivo, consideró que el expediente puede tener consecuencias que excedan el aspecto estrictamente financiero o judicial.

El posible impacto sobre las elecciones

Gosman advirtió que una de las principales consecuencias del caso podría darse en el terreno electoral. La corresponsal explicó que desde el entorno de Lula habría existido una recomendación para mantener distancia respecto de Alexander de Moraes y evitar pronunciamientos que puedan profundizar la controversia.

Según relató Gosman, la sugerencia fue que Lula se mantuviera apartado del caso y evitara realizar declaraciones favorables o desfavorables sobre de Moraes. La corresponsal resumió el planteo como una cuestión de "prudencia" frente a un expediente con potencial impacto político.

Gosman remarcó que el escenario electoral vuelve especialmente sensible la situación, porque el caso podría adquirir mayor relevancia durante la campaña. En ese contexto, señaló que las encuestas muestran una competencia pareja entre los principales contendientes.

Al referirse a ese escenario, Eleonora Gosman afirmó que "es un caso que puede impactar mucho en las elecciones".