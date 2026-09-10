RDC: Trump tomó el ejemplo del plan “platita” y anunció un “Dividendo Trump” de USD 5.000 si los republicanos ganan las elecciones

El periodista, Norman Powell, durante su participación en Ronda de Corresponsales por +Perfil, analizó que Donald Trump sorprendió durante su discurso en Dallas, Texas, al anunciar un nuevo beneficio económico para los ciudadanos estadounidenses si el Partido Republicano gana las elecciones de medio término del próximo 3 de noviembre.

El anuncio fue uno de los principales puntos destacados por Norman Powell, quien explicó que, “lo que más ha sobresalido de todo ese discurso fue el anuncio de que él ofrecía lo que él llama Dividendo Trump, cinco mil dólares que le daría a cada ciudadano de Estados Unidos adulto, mayor de edad, si los republicanos ganan las elecciones del próximo 3 de noviembre”.

Powell señaló que Trump también buscó convertir el encuentro republicano en una suerte de lanzamiento electoral. “Hagan de cuenta que Donald Trump está en la boleta de votación de estas elecciones de medio término”, afirmó el mandatario, según relató el periodista.

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El costo del “Dividendo Trump” y el aumento de la deuda

La propuesta generó interrogantes sobre cómo se financiaría el pago. Trump consultó durante el acto a Scott Bessent, presentado por Powell como el ministro de Economía estadounidense, acerca del costo de la medida. Según el periodista, “Trump le pregunta, ¿cuánto nos va a salir pagar estos cinco mil dólares?” y la respuesta habría sido “algo así como uno o dos billones de dólares, una cifra tremenda”.

Powell remarcó que el dinero no saldría de los fondos personales del presidente: “Eso va a ser del Estado de Estados Unidos”.

La consecuencia fiscal también aparece como uno de los principales interrogantes. Ante la posibilidad de financiar el pago, Powell fue contundente: “Crecería la deuda, la deuda de Estados Unidos, porque no tendría de dónde sacar esa financiación, sin ninguna duda”.

Trump, Irán y el petróleo por encima de los 100 dólares

Durante su discurso, Trump también se refirió a la guerra en Irán y aseguró que la situación avanzaba favorablemente para Estados Unidos. Sin embargo, Powell advirtió sobre las dificultades económicas derivadas del conflicto. “Trump exaltó también el tema de la guerra en Irán y dijo que todo estaba yendo muy bien para Estados Unidos, cuando sabemos que la cosa está bien complicada y que no consigue ponerle fin a esa guerra”, sostuvo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.