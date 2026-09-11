Mientras Milei festejaba la baja de la inflación, un informe reveló que Argentina perdió más de 30.000 empresas durante este Gobierno

El presidente Javier Milei celebró este jueves 10 de septiembre, en su cuenta de X, el dato que “la inflación de Agosto fue la TERCERA más baja” durante su gestión, sin embargo, al mismo tiempo se conoció un informe según el cual Argentina perdió 31.000 empresas, aproximadamente, desde el comienzo del mandato libertario, un promedio de 33 por día.

Según este reporte de Fundar, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas (NA), el cierre de compañías afectó, principalmente, a los sectores de transporte, comercial, industrial e inmobiliario. La creación de nuevas firmas no alcanzó a compensar las bajas registradas.

Los rubros que sumaron empresas son: servicios personales y administrativos, hidrocarburos y minería.

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Tras la desaceleración de agosto, los alimentos presionan fuerte a la inflación de septiembre, según estimaciones privadas

Según la Agencia Noticias Argentinas, este informe relaciona la evolución del entramado empresarial con una caída del 10% en el consumo masivo, incluido el e-commerce o comercio electrónico. Además, hubo un aumento de los costos vinculados a los servicios públicos, cuya canasta se incrementó un 249% en términos reales, esto significa, cuando se descuenta el efecto de la inflación.

Otro de los elementos que influyó fue la apreciación del peso argentino, que habría llegado al 30% desde finales del año 2023. Este movimiento cambiario aumentó los costos de producción de bienes y servicios producidos en nuestro país, generando mucha más presión sobre las compañías que trabajan en el mercado local.

El mensaje del ministro Luis Caputo celebrando la baja de la inflación

Este jueves 10 de septiembre, el ministro de Economía, Luis Caputo, compartió un extenso posteo en su cuenta oficial de X festejando la baja de la inflación, donde dividió la información en cuatro puntos centrales:

- “El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del índice fue de 33,5%”.

- “La inflación núcleo en el mes fue de 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron 0,9% y los regulados se incrementaron 2,2%”.

- “La división Prendas de Vestir y Calzado registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses”.

- “La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva”.

El INDEC confirmó una inflación del 1,7% en agosto y el Gobierno festejó: "Ahora hay con qué"

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, celebró este logro: “La inflación de agosto fue de 1,7%, la más baja de los últimos 14 meses y el menor registro para un agosto desde 2017. Después de años en los que la inflación parecía no tener techo, hoy vuelve a bajar y consolida una tendencia que parecía imposible".

Y cerró diciendo: "Felicitaciones, Luis Caputo por el enorme laburo y al Presidente Javier Milei por sostener el rumbo”.

HM