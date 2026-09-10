Los aumentos de las líneas de pobreza e indigencia superaron a la inflación en agosto

Una familia necesitó en agosto al menos $1.605.497 para no ser pobre y $726.469 para no caer en la indigencia, de acuerdo con la canasta básica total (CBT) y canasta básica alimentaria (CBA) informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Ambas canastas tuvieron un incremento mensual de 2,6%, superando a la inflación de 1,7%.

La CBT aumentó 38,3% con respecto a agosto de 2025 y 22,7% en los ocho meses de 2026, mientras que la CBA subió 39,6% y 23,7%, respectivamente. En estos casos también se ubicaron por encima de la inflación interanual de 33,5% y acumulada de 21,3%.

La inflación de los trabajadores bajó a 1,7%, pero golpeó más a jubilados y hogares de menores ingresos

Para calcular la CBA se tienen en cuenta cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).

Para una familia, el varón equivale a 1 unidad de adulto equivalente, la mujer 0,77 unidades de adulto equivalente, el hijo 0,64 unidades de adulto equivalente y la hija equivale a 0,68 unidades de adulto equivalente.

Según el INDEC, para determinar la CBT, se amplía la CBA considerando los bienes y servicios no alimentarios. La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel (CdE), definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.

La inflación de agosto

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,7% en agosto de 2026, y acumuló en el año una variación de 21,3%. A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.

Los principales aumentos en los precios Regulados (2,2%) se registraron en Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas; y en Estacionales (-0,9%) descendieron los precios en Paquetes turísticos y Prendas de vestir, compensados por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), seguida por Educación (2,5%).

Por otra parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura (0,0%) y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).

Comunicación Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.

LM