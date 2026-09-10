La inflación de los trabajadores bajó a 1,7%, pero golpeó más a jubilados y hogares de menores ingresos

La inflación de los trabajadores fue de 1,7% en agosto, seis décimas menos que en julio y el registro más bajo desde agosto de 2025, de acuerdo con el último informe del Instituto de Estadística de los Trabajadores (IET), de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), y el Centro para la Concertación y el Desarrollo (CCD).

El dato retomó el sendero de desaceleración que se había interrumpido el mes anterior. Sin embargo, la variación interanual se ubicó en 33%, el nivel más alto en un año, mientras que en los primeros ocho meses de 2026 los precios acumularon un aumento de 20,5%. Según el informe, si ese ritmo se mantuviera durante el resto del año, la inflación anual cerraría en torno al 32,3%.

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Pero detrás del promedio general aparece una fuerte disparidad según el tipo de hogar y el nivel de ingresos. El impacto fue mayor entre los hogares con jefe jubilado, que registraron una inflación de 1,87%, y entre aquellos con jefe desocupado, con una suba de 1,84%.

La diferencia fue todavía más marcada al medir por nivel de ingresos. El 10% más pobre de los hogares sufrió una inflación de 1,96%, mientras que el segundo decil tuvo un incremento de 1,94%. En el otro extremo, el decil de mayores ingresos registró una variación de apenas 1,53%.

Jubilados y hogares de bajos ingresos, los más afectados

El informe atribuye esta diferencia a la composición de las canastas de consumo. Los hogares con jefe jubilado tienen una mayor incidencia de gastos como televisión por cable, prepagas, gas, agua y alimentos frescos, rubros que mostraron incrementos importantes durante agosto.

Al mismo tiempo, esos hogares prácticamente no se beneficiaron de la fuerte caída de precios vinculada con el cierre de las vacaciones de invierno, especialmente en turismo y transporte aéreo.

Los asalariados registrados, en cambio, tuvieron la variación más moderada, con una inflación de 1,65%.

El sesgo regresivo también aparece en la comparación interanual. En los últimos doce meses, el decil de menores ingresos acumuló una inflación de 33,8%, frente al 32,7% registrado por el segmento más rico. Entre los factores que explican esa diferencia aparecen el incremento de 54,5% en la electricidad y de 47,3% en el boleto de colectivo.

Qué rubros subieron más en agosto

Las mayores subas del mes se registraron en Bebidas alcohólicas y tabaco, con 2,7%, impulsadas por un aumento de 4% en los cigarrillos.

Le siguió Vivienda, con 2,5%, producto de incrementos de 3,6% en el gas, 3,4% en las expensas y 3% en el agua. También subieron 2,5% los Bienes y servicios varios y 2,2% Comunicaciones, donde la televisión por cable aumentó 5,4%.

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En sentido contrario, el cierre de las vacaciones de invierno produjo fuertes bajas en varios servicios turísticos. Los hoteles retrocedieron 12,7%, los paquetes turísticos cayeron 6,5% y los pasajes aéreos bajaron 4,5%.

Eso permitió que Restaurantes y hoteles registrara una suba de 1,5% y Transporte de apenas 1%, ambos por debajo del nivel general.

El rubro Alimentos aumentó 1,8%, aunque con comportamientos muy diferentes en su interior. Las frutas subieron 11,8%, las verduras 4,5% y las carnes mostraron una baja de 0,2%.

En términos interanuales, Transporte encabezó las subas con 40,4%, seguido por Vivienda, con 39,4%, principalmente por los fuertes aumentos en electricidad y gas.

Trotta: “La baja de la inflación es una victoria pírrica”

El diputado nacional y director ejecutivo del CCD, Nicolás Trotta, cuestionó que la desaceleración de los precios no haya sido acompañada por una mejora de la actividad económica, el empleo y los ingresos.

“El gobierno consigue una baja de la inflación y pese a ello no consigue ningún efecto beneficioso sobre la marcha general de la economía en términos de recuperación de la actividad, del empleo y los salarios”, sostuvo.

Según Trotta, la desinflación iba a funcionar como “la llave maestra” para superar los problemas de la economía real, pero la actividad permanece estancada pese al aporte de sectores exportadores como el agro, la minería y el petróleo.

“La economía sigue destruyendo empleo registrado en 21 de 24 provincias y el salario real sigue cayendo. En este contexto, cada día queda más claro que la baja de la inflación es una victoria pírrica”, afirmó.

El informe señala además que los salarios registrados crecieron 29,7% en los últimos doce meses, por debajo de una inflación de 33%, y todavía permanecen por debajo de los niveles de noviembre de 2023.

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Desde el inicio de la actual gestión, agrega el trabajo, se perdieron más de 240.000 puestos asalariados privados formales, con una fuerte concentración en la industria y la construcción, mientras que la informalidad alcanza al 44% de los ocupados.

“Resume la economía política electoral del Gobierno”

Por su parte, el coordinador del IET, Fabián Amico, sostuvo que el resultado de agosto “resume la economía política electoral del gobierno”.

Según explicó, la moderación en el ajuste de tarifas se combinó con una nueva desaceleración del ritmo de aumento del tipo de cambio, que había avanzado en torno al 3% mensual durante junio y pasó a moverse cerca del 1% mensual en agosto.

Amico señaló que, por ahora, esa es la principal estrategia oficial en materia inflacionaria, ya que el Gobierno descarta intervenir por el lado del gasto o de los ingresos.

El economista también advirtió sobre el comportamiento de las carteras financieras y sostuvo que quienes buscan cobertura cambiaria “están comprando más de 3 mil millones mensuales”.

Así, la baja del índice general convivió en agosto con un impacto más fuerte sobre jubilados, desocupados y hogares de menores ingresos, cuya estructura de consumo quedó más expuesta a los aumentos de tarifas, servicios y alimentos frescos y menos beneficiada por la caída estacional de los precios vinculados al turismo.

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