La venta de nafta cayó a su nivel más bajo desde 2023 y el impuesto a los combustibles se disparó más de 1.300%

El consumo de naftas volvió a mostrar una fuerte contracción y alcanzó en los primeros siete meses de 2026 su nivel más bajo de los últimos dos años. Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), entre enero y julio se despacharon 5.667,3 millones de litros, un 5,26% menos que los 5.981,8 millones registrados durante el mismo período de 2023. La caída también se reflejó frente a 2025, con un retroceso interanual del 1,84%.

El Gobierno frenó otra vez la suba de impuestos a la nafta y el gasoil en medio del aumento del precio del petróleo

La baja del consumo ocurre al mismo tiempo que el impuesto a los combustibles registró un fuerte aumento desde el cambio de Gobierno. De acuerdo con el IAG, el tributo subió 1.387% desde diciembre de 2023, muy por encima de la inflación acumulada del 329% durante el mismo período.

El deterioro de la demanda se profundizó durante julio. Según datos de la Secretaría de Energía difundidos por Surtidores, se despacharon 1.368.722 metros cúbicos de combustibles, un 6,4% menos que un año atrás. De esta manera, el mercado acumuló seis meses consecutivos de caída interanual y anotó su peor desempeño relativo de los últimos dos años.

Por tipo de combustible, la caída también fue generalizada. En comparación con 2023, la nafta premium acumuló una baja del 7,3%, mientras que la súper retrocedió 4,5%. En julio, además, la venta de nafta súper cayó 7,8% interanual y el gasoil G2 disminuyó 7,04%. La premium, en tanto, registró su tercer mes consecutivo de descenso, con una baja del 6,4%.

La caída del consumo alcanzó a todo el país

El retroceso de las ventas no quedó concentrado en algunas provincias. El relevamiento del IAG señaló que las 24 jurisdicciones registraron menores niveles de comercialización de nafta frente a 2023.

Las mayores caídas se observaron en provincias de frontera, donde el cambio de precios relativos favoreció el traslado de parte de la demanda hacia países vecinos. Misiones encabezó el ranking, con una baja del 32,48%, seguida por Formosa (-26,26%), Corrientes (-18,83%), La Rioja (-15,73%) y Entre Ríos (-15,31%).

En el extremo opuesto, Buenos Aires mostró una caída de apenas 0,65%, mientras que Neuquén registró una baja del 0,84%; en este último caso con una mayor resistencia explicada en parte por el nivel de actividad asociado a Vaca Muerta.

El escenario interanual también mostró fuertes diferencias. Durante julio, Tucumán tuvo el mayor descenso, con una caída del 22,41%, seguida por Jujuy (-16,42%) y Salta (-15,86%). El informe advierte, no obstante, que Refinor no envió sus registros correspondientes a julio, por lo que la magnitud del retroceso en esas provincias podría estar sobreestimada.

El impuesto ya representa una quinta parte del precio

Mientras el consumo cae, el peso de los impuestos sobre el precio final de la nafta aumentó de manera considerable. El IAG calculó que el componente impositivo pasó de representar el 8,9% del precio en noviembre de 2023 al 20,1% en agosto de 2026. En términos reales, la carga tributaria sobre la nafta aumentó 240%.

En la Ciudad de Buenos Aires, un litro de nafta súper cuesta actualmente $2.045, de los cuales $411 corresponden a impuestos. En noviembre de 2023, a valores constantes de hoy, el precio equivalente era de $1.333 y la carga tributaria alcanzaba apenas $120 por litro.

La explicación está en la estructura del tributo: se trata de un monto fijo por litro y no de un porcentaje sobre el precio. Según el IAG, el Gobierno fue actualizando ese componente por encima de la inflación con el objetivo de recomponer el atraso acumulado durante la gestión de Alberto Fernández. El iIstituto destacó además que en 2025 la recaudación de este impuesto fue 91% superior a la de 2023 en términos reales.

La presión impositiva, sin embargo, no tendrá un nuevo incremento inmediato. El Ejecutivo decidió postergar hasta el 1° de octubre la actualización que estaba prevista para el 1° de septiembre sobre las alícuotas del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, que alcanzan a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

FN/AF