La venta de combustibles volvió a caer en julio y sólo tres provincias lograron crecer

La venta de combustibles al público volvió a mostrar números negativos en julio. En todo el país se comercializaron 1.368.722 metros cúbicos de naftas y gasoil, un 6,4% menos que en el mismo mes de 2025, según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre datos de la Secretaría de Energía de la Nación.

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El dato marca la sexta caída interanual consecutiva y, además, se trata del descenso más profundo desde noviembre de 2024. Frente a junio, las ventas aumentaron 2,8%, aunque esa mejora desaparece cuando se corrige la comparación por la diferente cantidad de días de cada mes: en ese caso, el resultado fue una baja mensual del 0,5%.

La caída fue generalizada tanto por tipo de combustible como por territorio. De las 24 jurisdicciones relevadas, solo tres consiguieron vender más que un año atrás, y en todos los casos los incrementos fueron inferiores al 1%.

Tres provincias lograron escapar de la caída

La Pampa fue la provincia con mejor desempeño, con un incremento interanual del 0,7%, seguida por Neuquén (+0,5%) y Santiago del Estero (+0,2%).

La magnitud de esas mejoras muestra, sin embargo, que incluso entre las jurisdicciones que consiguieron crecer el escenario fue prácticamente de estancamiento. Politikon destaca que los aumentos fueron inferiores al 1%, mientras que los otros 21 distritos mostraron caídas.

Entre las provincias de mayor peso económico, Córdoba y Santa Fe cayeron 1,6% interanual, mientras que la provincia de Buenos Aires retrocedió 5,8%. Chaco quedó prácticamente estable, con una baja de apenas 0,3%.

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El deterioro fue mucho más marcado en otros puntos del país. Tucumán encabezó las caídas, con un desplome del 22,4% interanual, seguida por Jujuy (-16,4%) y Salta (-15,9%).

También registraron bajas de dos dígitos Santa Cruz (-14,5%), Misiones (-13,8%), La Rioja (-13,7%), Corrientes (-12,2%) y Mendoza (-10,3%).

De esta forma, el mapa provincial muestra una brecha importante: desde la suba del 0,7% de La Pampa hasta el derrumbe del 22,4% registrado en Tucumán.

Las naftas cayeron más que el gasoil

La debilidad también atravesó a los distintos tipos de combustible.

Las naftas representaron el 55% de las ventas totales de julio, mientras que el gasoil concentró el 45%. Pero fueron las primeras las que mostraron la contracción más pronunciada.

Las ventas de naftas se redujeron 7,4% interanual. Dentro de ese segmento, la nafta súper cayó 7,8% y la premium retrocedió 6,4%.

El gasoil, por su parte, registró una baja del 5,1%, explicada por un descenso del 7% en el común y del 1,9% en el premium.

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La debilidad de las naftas fue particularmente extendida: Neuquén fue la única provincia del país donde aumentó su venta, con un avance del 2,2%. En el otro extremo quedaron Tucumán, donde cayó 21,2%, y Jujuy, con un retroceso del 18,1%.

Al desagregar por variedad, la nafta súper también consiguió crecer únicamente en Neuquén (+4,4%), mientras que la premium mostró aumentos en apenas dos provincias: San Juan (+1,4%) y Córdoba (+0,1%). Santa Cruz registró la mayor baja en este último segmento, con un desplome del 24,8%.

El gasoil resistió mejor y creció en seis provincias

El gasoil tuvo un desempeño algo menos negativo y mostró incrementos en seis jurisdicciones.

Santiago del Estero lideró con una suba del 9,6%, seguido por Chaco (+7,8%) y La Pampa (+2,8%). También hubo mejoras en Santa Fe (+2,5%), Catamarca (+2,3%) y Córdoba (+1,5%).

En el otro extremo volvió a aparecer Tucumán, donde las ventas de gasoil cayeron 23,9%.

Dentro del segmento común, Santiago del Estero presentó la mayor suba, con 16,2%, mientras que Tucumán registró una baja del 30,9%. En gasoil premium, La Pampa lideró los aumentos con 11,4% y Santa Cruz mostró el peor resultado, con una caída del 15,2%.

El consumo también cae en lo que va del año

La baja de julio profundiza una tendencia que también se observa en el acumulado de 2026.

Entre enero y julio se vendieron en todo el país 9,58 millones de metros cúbicos de combustibles, un 2,1% menos que en el mismo período de 2025. El gasoil acumula una caída del 2,3% y las naftas, del 1,9%.

El informe señala que el volumen acumulado es el más bajo para los primeros siete meses del año desde 2021.

También en la medición acumulada son pocas las provincias que consiguen mantenerse en terreno positivo. Solo cinco muestran crecimiento: Chaco y Santa Fe (+0,8% cada una), Neuquén (+0,6%), La Pampa (+0,4%) y San Juan (+0,2%).

Del otro lado, los peores resultados entre enero y julio corresponden a Corrientes (-9,8%), Misiones (-8,9%) y Santa Cruz (-7,6%).

YPF mantiene más de la mitad del mercado

El informe también analiza el desempeño por compañías. YPF concentró el 55,7% de las ventas nacionales en julio, pero sus volúmenes se redujeron 5,2% interanual, la mayor baja de la petrolera desde febrero de 2025.

Shell mantuvo una participación del 22,7% y sus ventas cayeron 7%, mientras que Axion explicó el 12,1% del mercado y registró un retroceso del 3,8%. El resto de las empresas concentró el 9,4% de las ventas y mostró, en conjunto, una contracción del 14,7%.

El panorama que deja julio es así ampliamente negativo: caen las ventas nacionales, retroceden tanto las naftas como el gasoil y apenas tres provincias consiguen crecer frente al año pasado. Además, la caída no queda circunscripta a un solo mes: en los primeros siete meses del año el consumo también se ubica por debajo de 2025.

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