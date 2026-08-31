El Gobierno frenó otra vez la suba de impuestos a la nafta y el gasoil en medio del aumento del precio del petróleo

El Gobierno volvió a postergar la aplicación completa del aumento de los impuestos a los combustibles y trasladó al 1° de octubre de 2026 los incrementos pendientes que debían entrar en vigencia desde septiembre. En busca de contener la inflación, el Ejecutivo difirió por un mes la actualización acumulada del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono que alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial del lunes 31 de agosto, a través del Decreto 829/2026, con las firmas del presidente Javier Milei; el Jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La decisión comprende los incrementos remanentes derivados de las actualizaciones correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026. El Decreto 617/2025 y sus posteriores modificaciones habían postergado parcialmente hasta el 1° de septiembre los aumentos pendientes de 2024, 2025 y los primeros tres meses de este año, mientras que desde esa misma fecha también debían comenzar a tener efecto los ajustes correspondientes al segundo trimestre de 2026.

Con la nueva modificación, el período previsto anteriormente entre el 1° y el 31 de agosto se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2026. De esta manera, la aplicación total de los montos actualizados volverá a demorarse y recién tendrá efecto sobre los hechos imponibles que se perfeccionen desde el primer día de octubre.

El Ejecutivo justificó la nueva postergación en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Con ese argumento, consideró necesario diferir nuevamente los incrementos remanentes acumulados en los impuestos que recaen sobre los combustibles alcanzados por la medida.

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Cómo se aplicará el aumento de los impuestos a los combustibles

El decreto establece que el incremento total pendiente comenzará a regir desde el 1° de octubre de 2026 para tres productos: la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. La postergación abarca tanto las actualizaciones que permanecen pendientes de años anteriores como las correspondientes a los primeros seis meses de este año.

El mecanismo previsto por la normativa establece montos fijos en pesos por unidad de medida para determinar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Impuesto al Dióxido de Carbono. Esos valores deben actualizarse trimestralmente en función de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, considerando las variaciones acumuladas desde enero de 2018.

La actualización corresponde a ARCA y debe realizarse en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando en cada caso la variación del IPC correspondiente al trimestre calendario inmediatamente anterior. Sin embargo, diferentes normas fueron postergando sucesivamente la entrada en vigencia de los incrementos resultantes de ese mecanismo para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

El petróleo vuelve a subir y reduce el margen para aumentar los impuestos

La nueva postergación impositiva se produce, además, en un contexto de fuerte suba internacional del petróleo. Según informó la Agence France-Presse (AFP), los precios volvieron a dispararse este lunes tras un recrudecimiento de la guerra entre Irán y Estados Unidos, después de que Washington anunciara un ataque contra lanzacohetes iraníes en una pequeña isla del estrecho de Ormuz e Irán respondiera golpeando objetivos militares estadounidenses en Jordania.

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La reacción se trasladó rápidamente a las cotizaciones internacionales: el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, aumentó 2,6% hasta los u$s90,39 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó 2,3% hasta los u$s85,33. El salto se produjo después de que el petróleo mantuviera una tendencia descendente durante buena parte de la semana anterior.

Por último, la combinación entre un barril internacional nuevamente por encima de los u$s90 y los incrementos impositivos que permanecen pendientes deja un escenario con poco margen para aplicar simultáneamente toda la actualización tributaria local. En ese contexto internacional, el Gobierno resolvió postergar hasta el 1° de octubre los aumentos remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y del Impuesto al Dióxido de Carbono correspondientes a 2024, 2025 y los dos primeros trimestres de 2026.

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