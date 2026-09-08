Cuánto necesita ganar una familia para ser de clase media en CABA

Una familia necesitó $2.603.556 para pertenecer a la clase media en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), registrando un incremento mensual de 1,7%, exactamente en línea con el ìndice de inflación informado este martes 8 de septiembre.

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Para el mismo grupo familiar de cuatro integrantes (dos mayores y dos menores), la línea de indigencia se ubicó en $903.930 y la de pobreza en 1.651.7984, de acuerdo con la Canasta Alimentaria y Canasta Total que mide el Instituto de Estadísticas y Censos de de la Ciudad de Buenos Aires. Estos casos, los incrementos fueron de 2,6% y 2%, en ambos casos superaron a la inflación.

El IDECBA estratifica los hogares en:

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA - Línea de indigencia).

En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT - Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo.

Inflación en CABA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires se ubicó en 1,7% en agosto, una marcada desaceleración frente al 2,9% registrado en julio. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló 21,5% en los primeros ocho meses del año y una suba interanual de 33,3%, apenas 0,1 punto porcentual por encima del mes anterior.

El dato aporta una primera señal de moderación luego del salto de julio, aunque al mirar la composición aparece un matiz relevante: la inflación núcleo, medida a través del denominado Resto IPCBA, avanzó 2,1% en el mes, por encima del nivel general. En términos interanuales, ese componente llegó a 32,3%.

Seegùn el IDECBA, las principales presiones del mes provinieron de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales a la variación general.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,6% en agosto y fue el de mayor incidencia sobre el nivel general, con un aporte de 0,53 puntos porcentuales.

La suba estuvo explicada principalmente por los ajustes en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres. En términos interanuales, esta división acumula una variación de 37,7%.

Dentro de ese grupo, algunos componentes mostraron aumentos superiores al promedio: los gastos comunes por la vivienda subieron 3,4%, el gas 3,6% y el suministro de agua 3%. La electricidad avanzó 2% en el mes, aunque presenta una variación interanual de 54,5%.

Los Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,8% y aportaron 0,32 puntos porcentuales a la inflación mensual.

LM