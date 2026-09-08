RDEco: advierten que las tasas de los créditos son una traba para la recuperación financiera

El costo del financiamiento volvió a quedar bajo la lupa luego de que se conociera que los créditos emprendedores del Banco Nación registraron una tasa superior al 25%. La cifra fue analizada por especialistas, que advirtieron que el costo final para quienes toman estos préstamos puede ser considerablemente mayor al que refleja la tasa anunciada.

Ramiro Tosi, director de Finanzas en Suramericana Visión, cuestionó el nivel de las tasas en +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil. “No se entiende el nivel de la tasa”, sostuvo, al plantear que el porcentaje debe interpretarse en relación con la inflación.

El costo real del financiamiento

Tosi explicó que una tasa real del 25% implica un costo adicional a la actualización por inflación. Para dimensionarlo, utilizó un ejemplo hipotético con una inflación anual del 30% y señaló que el costo nominal sería considerablemente mayor que la tasa real anunciada.

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También planteó qué ocurriría con un préstamo a cuatro años incluso si la inflación fuera cero durante todo el período. “Estaría devolviendo 1,6 autos”, graficó, al referirse a la carga que podría representar el financiamiento frente al valor del bien adquirido.

Para el especialista, una tasa real tan elevada puede generar dificultades de pago. “Si vos ponés una tasa de interés real del 25%, indefectiblemente algún problema vas a tener”, afirmó.

Las tasas elevadas como señal para el sistema financiero

Pilar Wolffelt, editora de Finanzas de El Cronista, coincidió en que el nivel de las tasas representa una señal negativa para el sistema financiero. Según su análisis, si las entidades necesitan cobrar tasas muy altas para compensar el riesgo crediticio, eso podría indicar que el problema de la mora es mayor de lo que se reconoce públicamente.

“Es una mala señal para el sistema financiero, porque eso te dice que la mora es un problema más grande del que se habla”, sostuvo. Wolffelt consideró que una expectativa firme de reducción de la morosidad debería permitir condiciones de financiamiento más favorables.

La comparación con otros países

Santiago Llull, analista financiero, comparó el escenario argentino con el de otros países y cuestionó el costo de los préstamos locales. “Nosotros tenemos una tasa de 25% más inflación, una locura”, afirmó.

El especialista señaló que el problema también está relacionado con la falta de educación financiera, ya que muchos consumidores pueden tener dificultades para dimensionar cuánto terminarán pagando al tomar un crédito.

El camino hacia una inflación de un dígito

El debate derivó hacia el objetivo de alcanzar una inflación anual de un solo dígito. Tosi sostuvo que el proceso podría llevar varios años y recomendó observar las experiencias de países latinoamericanos que atravesaron períodos de alta inflación.

“Miremos Perú, Brasil, Chile, que en los 90, o en los 80, tuvieron tasa de inflación de dos dígitos”, planteó. Según explicó, en esos casos el proceso para alcanzar una inflación de un dígito llevó, en promedio, “entre 5 y 7 años”.

La indexación y los acuerdos macroeconómicos

Tosi señaló que Argentina todavía enfrenta obstáculos vinculados con los mecanismos de indexación incorporados en distintos precios y contratos. “Acá todavía tenés, el transporte aumenta según la inflación pasada, mucho precio de los servicios públicos también, la nafta”, explicó.

A su entender, mientras esos mecanismos continúen funcionando, será difícil consolidar una inflación baja. El especialista consideró que primero debe reducirse la inflación para que los agentes económicos dejen de tomar como referencia los aumentos del pasado.

También planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos sobre variables fundamentales. “Exacto, tendríamos que lograr un consenso macroeconómico básico”, afirmó.

Entre los puntos que mencionó estuvieron el equilibrio fiscal, un tipo de cambio competitivo y un régimen monetario y cambiario que considere más razonable. Tosi aclaró que el equilibrio fiscal no necesariamente implica registrar superávit todos los años.

“En cuanto la clase política pueda convencerse de eso, yo creo que vamos a avanzar más rápido en esa dirección”, sostuvo.