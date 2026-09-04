viernes 04 de septiembre de 2026
ECONOMIA
Proyecciones

Inflación y dólar: cuáles son las proyecciones del mercado para agosto, según el REM del Banco Central

La autoridad monetaria dio a conocer el nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado, en el que una treintena de participantes realizan sus proyecciones sobre inflación, actividad económica, empleo y tipo de cambio.

14-08-2026 Inflación Córdoba julio 2026
INFLACIÓN EN CÓRDOBA. Imagen ilustrativa. | PRENSA GOBIERNO DE CÓRDOBA.
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El mercado recortó su pronóstico de inflación para agosto, modificó a la baja su expectativa de cotización esperada del dólar oficial para fin de año y revisó a la baja la expansión de la economía argentina. Así se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto, publicado este viernes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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El informe fue elaborado a partir de las respuestas recopiladas entre el 27 y el 31 de agosto de 47 participantes, entre 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras. El organismo aclaró que los datos relevados no constituyen proyecciones propias del Banco Central, sino estimaciones privadas recopiladas por la entidad.

Inflación: qué espera el mercado para los próximos meses

Los analistas estimaron que la inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, 0,1 p.p. por debajo de lo que habían anticipado en el relevamiento anterior. De confirmarse la previsión, el Índice de Precios al Consumidor mostraría una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio.

En tanto, el grupo de los diez pronosticadores que mejor anticiparon esta variable en el pasado, denominado Top 10, calculó una inflación de 1,7% para julio, mismo número que en la encuesta previa.

Gráficos del REM del BCRA 04092026

Para los meses siguientes, el mercado proyectó una desaceleración gradual de los precios. La inflación sería de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Sin embargo, en diciembre volvería a acelerarse hasta 1,8%, mientras que para enero de 2027 se espera un incremento de 1,6%.

La previsión para los próximos doce meses se redujo hasta 21% interanual, 0,8 puntos porcentuales por debajo del REM anterior. Para diciembre de 2026, los especialistas esperan que la inflación interanual alcance el 30%, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales frente a la estimación de julio.

A más largo plazo, el mercado proyectó que el índice de precios se ubicaría en 20,5% durante 2027 y en 14,1% en 2028.

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En el caso de la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, la estimación para agosto fue de 1,7% mensual, una décima menos que en el relevamiento anterior. Para todo 2026, la previsión de inflación núcleo quedó en 27,7% interanual.

En el presupuesto 2026, aprobado en el Congreso de la Nación durante la primera parte del año, la inflación para todo el año estaba proyectada en el 10,1% interanual.

Dólar: a cuánto llegaría a fin de año

En materia cambiaria, los participantes del REM volvieron a moderar sus proyecciones para el dólar oficial. La mediana de las estimaciones ubicó al tipo de cambio mayorista promedio en $1.530 durante septiembre, prácticamente sin cambios frente a la encuesta anterior. Para diciembre de 2026, el mercado proyectó una cotización de $1.630 por dólar, $22 por debajo de lo previsto un mes atrás.

De concretarse esa estimación, el dólar mayorista acumularía una suba interanual de 12,6% frente a diciembre de 2025, un incremento ampliamente inferior a la inflación esperada para el mismo período.

Gráficos del REM del BCRA 04092026

El sendero previsto por los analistas contempla un dólar promedio de $1.530 en septiembre, $1.565 en octubre, $1.600 en noviembre, $1.630 en diciembre y $1.661 en enero de 2027.

Los integrantes del Top 10 anticiparon un tipo de cambio todavía más bajo: proyectaron un dólar mayorista promedio de $1.626 para diciembre de 2026. Sin embargo, para los próximos doce meses la mediana de las respuestas se ubicó en $1.844 por dólar.

El mercado recortó la proyección de crecimiento

Los participantes estimaron que el Producto Interno Bruto desestacionalizado se habría contraído 0,9% durante el segundo trimestre de 2026, una revisión negativa de 0,5 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

Para el tercer trimestre, los analistas esperan una recuperación de 1,1%, mientras que para los últimos tres meses del año también proyectaron un avance de 1,3%.

Gráficos del REM del BCRA 04092026

En el acumulado de 2026, el mercado redujo la previsión de crecimiento del PIB desde 2,7% hasta 2,1%, es decir, un recorte de 0,6 puntos porcentuales. El Top 10 fue ligeramente más optimista y calculó una expansión anual de 2,2%.

Desempleo y resultado fiscal

La tasa de desocupación abierta fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre, sin cambios respecto del relevamiento anterior. Para el cuarto trimestre de 2026, el mercado espera una reducción hasta 7,5%.

Por otra parte, los analistas calcularon que el Sector Público Nacional no Financiero terminará 2026 con un superávit primario de $15,4 billones, unos $154.300 millones menos que en la encuesta previa.

Un superávit comercial superior a los US$25.000 millones

Para el comercio exterior, el REM proyectó exportaciones por US$100.895 millones durante 2026, US$688 millones más que en la encuesta anterior.

Las importaciones, en tanto, alcanzarían los US$75.861 millones, lo que representa una caída de US$912 millones frente a la previsión previa.

De cumplirse esas estimaciones, la Argentina terminaría el año con un superávit comercial de US$25.034 millones, US$1.600 millones más que lo calculado en el relevamiento de juLio.

FN/ML

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