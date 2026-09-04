El mercado recortó su pronóstico de inflación para agosto, modificó a la baja su expectativa de cotización esperada del dólar oficial para fin de año y revisó a la baja la expansión de la economía argentina. Así se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a agosto, publicado este viernes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

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El informe fue elaborado a partir de las respuestas recopiladas entre el 27 y el 31 de agosto de 47 participantes, entre 35 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras. El organismo aclaró que los datos relevados no constituyen proyecciones propias del Banco Central, sino estimaciones privadas recopiladas por la entidad.

Inflación: qué espera el mercado para los próximos meses

Los analistas estimaron que la inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, 0,1 p.p. por debajo de lo que habían anticipado en el relevamiento anterior. De confirmarse la previsión, el Índice de Precios al Consumidor mostraría una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio.

En tanto, el grupo de los diez pronosticadores que mejor anticiparon esta variable en el pasado, denominado Top 10, calculó una inflación de 1,7% para julio, mismo número que en la encuesta previa.

Para los meses siguientes, el mercado proyectó una desaceleración gradual de los precios. La inflación sería de 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre y 1,6% en noviembre. Sin embargo, en diciembre volvería a acelerarse hasta 1,8%, mientras que para enero de 2027 se espera un incremento de 1,6%.

La previsión para los próximos doce meses se redujo hasta 21% interanual, 0,8 puntos porcentuales por debajo del REM anterior. Para diciembre de 2026, los especialistas esperan que la inflación interanual alcance el 30%, lo que representa un aumento de 0,2 puntos porcentuales frente a la estimación de julio.

A más largo plazo, el mercado proyectó que el índice de precios se ubicaría en 20,5% durante 2027 y en 14,1% en 2028.

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En el caso de la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, la estimación para agosto fue de 1,7% mensual, una décima menos que en el relevamiento anterior. Para todo 2026, la previsión de inflación núcleo quedó en 27,7% interanual.

En el presupuesto 2026, aprobado en el Congreso de la Nación durante la primera parte del año, la inflación para todo el año estaba proyectada en el 10,1% interanual.

Dólar: a cuánto llegaría a fin de año

En materia cambiaria, los participantes del REM volvieron a moderar sus proyecciones para el dólar oficial. La mediana de las estimaciones ubicó al tipo de cambio mayorista promedio en $1.530 durante septiembre, prácticamente sin cambios frente a la encuesta anterior. Para diciembre de 2026, el mercado proyectó una cotización de $1.630 por dólar, $22 por debajo de lo previsto un mes atrás.

De concretarse esa estimación, el dólar mayorista acumularía una suba interanual de 12,6% frente a diciembre de 2025, un incremento ampliamente inferior a la inflación esperada para el mismo período.

El sendero previsto por los analistas contempla un dólar promedio de $1.530 en septiembre, $1.565 en octubre, $1.600 en noviembre, $1.630 en diciembre y $1.661 en enero de 2027.

Los integrantes del Top 10 anticiparon un tipo de cambio todavía más bajo: proyectaron un dólar mayorista promedio de $1.626 para diciembre de 2026. Sin embargo, para los próximos doce meses la mediana de las respuestas se ubicó en $1.844 por dólar.

El mercado recortó la proyección de crecimiento

Los participantes estimaron que el Producto Interno Bruto desestacionalizado se habría contraído 0,9% durante el segundo trimestre de 2026, una revisión negativa de 0,5 puntos porcentuales respecto de la encuesta anterior.

Para el tercer trimestre, los analistas esperan una recuperación de 1,1%, mientras que para los últimos tres meses del año también proyectaron un avance de 1,3%.

En el acumulado de 2026, el mercado redujo la previsión de crecimiento del PIB desde 2,7% hasta 2,1%, es decir, un recorte de 0,6 puntos porcentuales. El Top 10 fue ligeramente más optimista y calculó una expansión anual de 2,2%.

Desempleo y resultado fiscal

La tasa de desocupación abierta fue estimada en 7,7% de la Población Económicamente Activa para el segundo trimestre, sin cambios respecto del relevamiento anterior. Para el cuarto trimestre de 2026, el mercado espera una reducción hasta 7,5%.

Por otra parte, los analistas calcularon que el Sector Público Nacional no Financiero terminará 2026 con un superávit primario de $15,4 billones, unos $154.300 millones menos que en la encuesta previa.

Un superávit comercial superior a los US$25.000 millones

Para el comercio exterior, el REM proyectó exportaciones por US$100.895 millones durante 2026, US$688 millones más que en la encuesta anterior.

Las importaciones, en tanto, alcanzarían los US$75.861 millones, lo que representa una caída de US$912 millones frente a la previsión previa.

De cumplirse esas estimaciones, la Argentina terminaría el año con un superávit comercial de US$25.034 millones, US$1.600 millones más que lo calculado en el relevamiento de juLio.

FN/ML