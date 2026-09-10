La inflación se desaceleró al 1,7% en agosto, pero quedó lejos del 0 que esperaba Milei

La inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 10 de septiembre y marcó el valor más bajo en 14 meses. Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 21,3% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,5% en el total nacional.

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El dato se conoce luego de que julio cerrara con un IPC de 2,1%, lo que implica que en agosto se desaceleró 0,4 puntos porcentuales frente a aquella medición.

Comportamiento de los precios en agosto

Al analizar las categorías, el IPC Núcleo registró una suba del 1,8%, impulsada principalmente por los aumentos vinculados a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.

Por su parte, los precios Regulados aumentaron 2,2% durante agosto. Dentro de esta categoría, las principales subas se observaron en Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas.

En tanto, los precios Estacionales mostraron una caída del 0,9%. La baja estuvo explicada principalmente por los menores precios de Paquetes turísticos y Prendas de vestir, aunque el descenso fue parcialmente compensado por los aumentos registrados en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.

Por divisiones, la mayor variación mensual correspondió a Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un aumento del 2,8%. En segundo lugar se ubicó Educación, con una suba del 2,5%.

En el otro extremo, las divisiones con menores variaciones fueron Recreación y cultura, que no registró cambios en sus precios (0,0%), y Prendas de vestir y calzado, que tuvo una caída del 0,6%.

A su vez, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división que tuvo mayor incidencia en la variación mensual en las distintas regiones del país. Dentro de este rubro, los principales aumentos estuvieron vinculados a Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.

Las repercusiones tras el dato inflacionario

Tras conocerse el dato de inflación de agosto, Javier Milei y Luis Caputo salieron a destacar la desaceleración de los precios a través de sus cuentas de X. Los posteos de ambos funcionarios se dieron poco después de la publicación del IPC por parte del INDEC.

El presidente Milei festejó el dato inflacionario y posteó en su cuenta de X: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!".

Del mismo modo, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó frente al nuevo dato de inflación. En este contexto, Caputo comentó: "El Índice de Precios al Consumidor (IPC Nacional) registró una variación de 1,7% mensual en agosto, la menor suba desde junio del año pasado y el ritmo más bajo para un mes de agosto desde 2017. La variación interanual del índice fue de 33,5%".

Y agregó: "La media móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva​".

En paralelo, el dato fue seguido de cerca por el mercado, que puso el foco no solo en la magnitud de la baja sino también en la composición del índice. Julián Colombo, director de Bitso para Sudamérica, sostuvo que el resultado permitirá determinar si el 2,1% registrado en julio, que había interrumpido una tendencia descendente de tres meses, fue solamente un episodio puntual o si comenzó a marcar un cambio en el proceso de desinflación.

“Para el mercado el dato más relevante no será la variación mensual en sí, sino cómo puede modificar las decisiones de ahorro e inversión de los argentinos”, señaló Colombo.

Según su análisis, una nueva baja de la inflación reforzaría la expectativa de una mayor estabilidad nominal, volvería a poner en discusión el nivel de las tasas reales y permitiría que los inversores comiencen a pensar en estrategias con horizontes más largos. En cambio, un nuevo aumento mensual podría llevar al mercado a adoptar una postura más cautelosa sobre la velocidad de la desinflación y aumentar la demanda por instrumentos de cobertura.

Colombo también remarcó que una mayor previsibilidad no elimina la búsqueda de diversificación por parte de los ahorristas. En ese sentido, señaló que los dólares digitales ya se consolidaron como una alternativa relevante en Argentina y la región y citó el último informe de Bitso, según el cual las stablecoins vinculadas al dólar concentraron el 40% de las compras de criptoactivos realizadas por los más de 10 millones de usuarios de la plataforma en América Latina durante 2025, superando por primera vez a Bitcoin.

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Por su parte, Justina Gedikian, analista de renta fija de Cohen Aliados Financieros, consideró que el dato confirma que el proceso de desinflación continúa, aunque advirtió por la resistencia de la inflación núcleo. En su análisis, el registro de agosto —al que refiere como 1,7% mensual— sería el más bajo del año y se ubicaría en línea con lo que esperaba el mercado.

“La desinflación sigue, pero la núcleo sigue mostrando resistencia”, planteó Gedikian. Según explicó, la mejora estuvo explicada por los precios estacionales, que retrocedieron 0,9% mensual, después del fuerte incremento de julio asociado a las vacaciones de invierno. En cambio, la inflación núcleo se mantuvo en 1,8%, por encima del nivel general, mientras que los precios regulados avanzaron 2,2%, con vivienda, electricidad y gas entre los principales impulsores.

Para la especialista, el resultado llega además en un contexto favorable para los activos en pesos: las tasas vienen descomprimiendo y el tipo de cambio se mantiene estable en torno de los $1.507, por lo que un dato sin sorpresas contribuiría a sostener esa dinámica.

Por otra parte, desde el CEPEC aseguraron: "No hay caso, el 0% todavía está lejos. La inflación sigue alta y, aunque el dato de agosto es favorable para el Gobierno, el núcleo por encima del nivel general muestra que la desinflación todavía no es un proceso completamente consolidado".

FN