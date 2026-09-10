Cuánto aumentarán jubilaciones, pensiones y AUH de ANSES tras el dato de inflación de agosto

Tras conocerse el dato de inflación de agosto de 2026 por parte del INDEC, las jubilaciones y pensiones, así como las asignaciones de ANSES, aumentarán 1,7% en octubre.

Desde la entrada en vigencia de la nueva fórmula de movilidad por el Decreto 274/24, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

Los aumentos de las líneas de pobreza e indigencia superaron a la inflación en agosto

De no mediar cambios, los beneficiarios seguirán cobrando $70.000 como bono adicional. Los nuevos montos son:

- Jubilación mínima: $505.919 ($435.919,96 + bono de $70.000)

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $418.735,97 ($348.735,97 + Bono de $70.000)

- Pensión no Contributiva por Invalidez y Vejez: $375.143,97 ($305.143,97 + bono de $70.000)

- Pensión Madre de 7 hijos: $435,919,20 ($428.633,20 + bono de $70.000)

Quiénes pueden cobrar el bono de $70.000

El bono no alcanza a todos los beneficiarios, sino que está dirigido a quienes perciben menores ingresos dentro del sistema. Según informó ANSES, lo recibirán:

- Jubilados que cobran el haber mínimo

- Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)

- Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Para cobrar el monto completo del bono, es necesario percibir ingresos iguales o inferiores a la jubilación mínima ($412.594,30).

En el caso de que se perciba un monto superior, se pagará un compensatorio para alcanzar los $489.817,12. Es decir que si el beneficiario cobrara $400.000, el bono ascendería a $89.817,12.

Agnaciones

En octubre, con el aumento de 1,7%, los nuevos montos son:

- Asignación Universal por Hijo será de $156.649

- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $510.063

- Asignación Familiar por Hijo a $78.334

- Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad a $255.043

Inflación de agosto

La inflación de agosto se ubicó en 1,7% mensual, de acuerdo con lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) este jueves 10 de septiembre y marcó el valor más bajo en 14 meses.

Así, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula una suba de 21,3% en lo que va del año. La variación interanual es del 33,5% en el total nacional.

LM