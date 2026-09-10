Los alimentos presionan fuerte a la inflación de septiembre, según estimaciones privadas

El dato de inflación de 1,7% en agosto devolvió el optimismo al Gobierno para volver al sendero de desinflación, que se había interrumpido con el 2,1% de julio. Sin embargo, los primeros datos de septiembre indican que podría haber un rebote impulsado por los alimentos.

De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del noveno mes de 2026 se ubicará en 1,7%, mientras que en octubre y noviembre estaría en 1,6%.

En base a los precios registrados en la primera semana de septiembre, Ecogo proyecta una inflación de 1,9%. "El inicio de septiembre mostró un cambio de ritmo en la dinámica de precios. Tras varias semanas de relativa estabilidad, el rubro de alimentos (2,1%) volvió a registrar subas por encima de los promedios recientes. A este comportamiento se sumó el impacto estacional en indumentaria que, luego de meses con variaciones mínimas o incluso negativas, aceleró a un ritmo cercano al 3% impulsado por el cambio de temporada".

Los aumentos de las líneas de pobreza e indigencia superaron a la inflación en agosto

"Por su parte, transporte, educación y salud mantuvieron la presión al alza al ajustar sus valores según el último dato de inflación disponible. Este panorama se completó con los cambios en el esquema de subsidios de servicios públicos, donde la luz registró un aumento del 4,2%"​, señala el informe.

El reporte de avance de inflación en alimentos de LCG mostró un incremento de 3% en la segunda semana de septiembre. "Los precios tuvieron un salto importante luego de varias semanas con variaciones

marginales, negativas o nulas. En el promedio de las últimas 4 semanas la inflación de alimentos aceleró a 1,5% (+0,5 pp)".

Las subas en panificados (+9,2%), carnes (+2,7%) y verduras (+6,2%) explican casi toda la inflación semanal de alimentos, de acuerdo con el reporte.

Facundo Beltramone, economista Fundación Libertad, sostuvo que "de cara a los próximos meses, aunque el superávit fiscal y el control de los agregados monetarios siguen siendo los fundamentos centrales de la estabilidad, aparece un desafío adicional: la indexación".

El economista añadió que "las jubilaciones se actualizan con el IPC de dos meses atrás, el techo de la banda del dólar también incorpora inflación pasada con rezago y parte de los precios regulados continúa ajustándose sobre parámetros retrospectivos. A medida que la inflación baja, estos mecanismos ganan peso relativo y pueden hacer más difícil perforar de manera sostenida el 1% mensual. El REM, de hecho, espera una inflación en torno al 1,5% hacia fin de año".

Desde el CEPEC señalaron que "no hay caso, el 0% todavía está lejos. La inflación sigue alta y, aunque el dato de agosto es favorable para el Gobierno, el núcleo por encima del nivel general muestra que la desinflación todavía no es un proceso completamente consolidado".

Inflación de agosto

El nivel general del Índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 1,7% en agosto de 2026, y acumuló en el año una variación de 21,3%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,8%) tuvieron subas vinculadas a Alquiler de la vivienda y Servicios culturales.

Los principales aumentos en los precios Regulados (2,2%) se registraron en Electricidad, Gas, Transporte público y Gastos de prepagas; y en Estacionales (-0,9%) descendieron los precios en Paquetes turísticos y Prendas de vestir, compensados por los aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres y Frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%), seguida por Educación (2,5%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones a nivel nacional fueron Recreación y cultura (0,0%) y Prendas de vestir y calzado (-0,6%).

Comunicación Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la división con mayor incidencia en la variación mensual en las regiones, impulsada por aumentos en Verduras, tubérculos y legumbres, Frutas, y Pan y cereales.

LM