Desaceleración inflacionaria en riesgo: “Va a ser difícil romper la inercia de un punto y medio de inflación por mes”

El economista, Lucas Carattini, analizó para Canal E las perspectivas de inflación, la recuperación de los salarios reales y las nuevas líneas de crédito impulsadas por el Gobierno.

Lucas Carattini consideró positivo el proceso de desaceleración de la inflación, aunque planteó que todavía existe una distancia importante respecto de los objetivos anunciados por el Gobierno. “Claramente que la inflación baje siempre es positivo”, sostuvo.

Se estiman dificultades para bajar la inflación en el corto plazo

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades para continuar reduciendo el ritmo de aumento de los precios: “Creo que va a ser difícil romper la inercia de un punto y medio de inflación por mes”.

El Gobierno busca impulsar el consumo y recomponer los ingresos mediante distintas herramientas financieras. En ese contexto, Carattini cuestionó el costo de algunas líneas de crédito. “Ahora se anunciaron créditos para autos a UVA más 25%, que si somos justos es una tasa considerablemente alta”, afirmó.

Y analizó el costo real del financiamiento: “Digo, una tasa en términos reales de 25 puntos por arriba de la inflación, claramente como crédito no es un buen crédito”.

La medida del Gobierno en cuanto a los créditos fue bien recibida

No obstante, reconoció que la medida puede tener una lectura positiva desde el punto de vista de la política económica: “Desde el punto de vista de el gesto como política, el gesto en sí está bien”.

Para el economista, el Gobierno adoptó una postura más pragmática para intentar mejorar los ingresos de los hogares, aunque enfrenta restricciones por su objetivo de sostener el equilibrio fiscal. “El Gobierno claramente tiene una actitud un poco más pragmática, si lo querés poner en esos términos”, explicó.