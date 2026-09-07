Exportación de carne vacuna: la oportunidad para Argentina tras la suspensión de Brasil en la Unión Europea

El consultor ganadero, Fernando Canosa, pasó por Canal E y se refirió a que la suspensión de las exportaciones de carne vacuna de Brasil hacia la Unión Europea abre una oportunidad para Argentina.

La decisión de la Unión Europea de suspender a Brasil como proveedor de carne vacuna genera un escenario favorable para los demás países del Mercosur, entre ellos Argentina. Fernando Canosa explicó que, “Brasil fue sacado por no cumplir con normas sanitarias” y consideró que la situación representa “una oportunidad para la Argentina en un mundo que está realmente en ebullición, lo que tiene que ver con carne vacuna”.

El sector cárnico se encuentra en un momento inmejorable a nivel global

Asimismo, describió un escenario excepcional para el sector: “Estamos en un proceso de retención en todos los países productores de carne de vacuna y una mayor demanda en todos los países consumidores de carne vacuna”.

Canosa explicó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea puede favorecer a los países que estén en condiciones de cubrir la demanda adicional. “Porque por medio se ha firmado el convenio Mercosur-Unión Europea, lo cual las toneladas que Brasil no pueda abastecer, seguramente van a ser complementadas por el resto de los países del Mercosur”, señaló.

En ese escenario, Argentina cuenta con una ventaja vinculada con su trayectoria exportadora y la calidad de su producción: “Argentina, que ya tiene una larga historia y más de mayor valor que la que tienen los otros países del Mercosur, seguramente va a ir ocupando estos espacios vacíos”.

En el Mercosur todavía no se decidió la forma de entrega

El especialista explicó que todavía resta definir cómo se distribuirá la cuota entre los países: “Todavía no hubo un acuerdo entre los cuatro países de qué manera se va a abastecer esta mayor cuota que va creciendo año a año hasta llegar a las 100.000 toneladas”.

Uno de los puntos destacados es el diferencial de precio que puede obtenerse con las ventas hacia Europa. “Claramente, las carnes enfriadas son una mejor oportunidad que las congeladas por su valor”, sostuvo.