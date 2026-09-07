Dólar hoy: un economista explicó qué espera el mercado para los próximos meses

El economista jefe de Aldasaba Sociedad de Bolsa, Mariano Ortiz Villafañe, evaluó en Canal E la evolución del dólar, las tasas de interés, el riesgo país y la creciente demanda de divisas.

“Tuvimos un par de meses movidos en términos de tasas. Vos sabés que el Gobierno se dio una encrucijada e hizo un intento por contenerla”, señaló Villafañe.

Cuándo se dio la suba de tasas

Según explicó, el aumento de la demanda de dolarización llevó inicialmente a una suba de las tasas: “La tasa de interés de corto plazo, que estuvo, había estado desde febrero en torno a 20-21% y tuvo un pico que en julio-agosto trepó hasta niveles de 30%”.

Sin embargo, posteriormente hubo un cambio de rumbo. “Ya en las últimas semanas el Banco Central adoptó una postura más, digamos, preocupada con el tema de la tasa, inyectando liquidez y haciendo que la tasa volviera a niveles cercanos al 20%”, indicó Villafañe.

Respecto de la cotización, descartó que exista una aceleración preocupante del tipo de cambio. “Mirá, yo no diría que está acelerándose”, afirmó. Además, destacó que, “en agosto, el mes que acaba de terminar, la depreciación del tipo de cambio fue de menos de 2%, o sea, estuvo por debajo de la inflación”.

Los movimientos del dólar no resultan una situación complicada

Para el economista, estos movimientos pueden ser positivos: “Son niveles de movimiento del tipo de cambio que no son para nada alarmantes”. Incluso consideró que, “a mí me parece que es algo saludable para evitar presiones de apreciación de la moneda”.

Sobre las perspectivas, sostuvo: “El mercado está bastante, digamos, confiado y tranquilo de que no va a haber una disparada del dólar, por lo menos en los próximos meses”. Y agregó: “La expectativa del consenso de los analistas es del dólar que llega a fin de año, en torno a 1.600, 1.650 pesos”.