Tesoro de EE.UU. recompra menos deuda que el máximo previsto y suben los rendimientos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos recompró menos títulos con vencimientos de entre 10 y 20 años que el monto máximo que había establecido, lo que impulsó aún más los rendimientos de la deuda pública estadounidense.

El Tesoro recompró solo US$5.190 millones de la deuda el jueves, menos que el monto máximo de US$6.000 millones que había anunciado el miércoles. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años amplió un alza previa tras la operación, con un avance de 10 puntos básicos hasta 4,94%.

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Si bien el Tesoro no está obligado a comprar el monto máximo, esta es apenas la tercera vez que opta por no hacerlo. Se han realizado 53 operaciones de este tipo dirigidas a deuda nominal de mayor plazo desde que el programa fue reinstaurado en 2024.

LM