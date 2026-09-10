México confía en cerrar este año un acuerdo con EE.UU. para reducir aranceles

México confía en cerrar un acuerdo con EE.UU. antes de fin de año que reduzca los aranceles sobre productos como automóviles y aluminio, según declaró el jueves el embajador del país en EE.UU.

Hay “nuevas inversiones que están en suspenso, a la espera de ver qué sucede”, dijo Roberto Lazzeri, embajador de México en EE.UU. a Bloomberg Television. “Todo en nuestras cadenas de suministro está interconectado”.

Ambas partes están “bastante alineadas con el objetivo general”, añadió.

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Distorsiones de mercado

Los aranceles estadounidenses a las importaciones mexicanas, impuestos en virtud de las secciones 232 y 301, “están creando distorsiones en el mercado”, afirmó. “EE.UU. no está ganando esa cuota de mercado, sino otras economías”.

El representante Comercial de EE.UU., Jamieson Greer, hablará el jueves con el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y la próxima ronda de conversaciones se realizará a finales de septiembre, según indicó Lazzeri.

LM