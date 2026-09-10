El INDEC confirmó una inflación del 1,7% en agosto y el Gobierno festejó: "Ahora hay con qué"

El reloj marcó la publicación del informe del INDEC y las cuentas de redes sociales del Gobierno se activaron de inmediato. La confirmación de una inflación del 1,7% para el mes de agosto, que representa la cifra mensual más baja de los últimos catorce meses, generó una sucesión de mensajes de la cúpula del Ejecutivo para capitalizar el dato estadístico en el camino hacia el próximo año electoral.

El presidente Javier Milei utilizó su cuenta de X para escribirle directamente a su ministro de Economía: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!". Luis Caputo se hizo cargo y publicó que se trata del mejor mes de agosto desde 2017, etapa en la que también integraba el gabinete nacional. Por su parte, el ministro Federico Sturzenegger felicitó al titular del Palacio de Hacienda y señaló que el índice responde a la aplicación de "políticas económicas de país normal".

El posteo de Milei

Al analizar la letra chica del organismo estadístico, la inflación núcleo cerró en un 1,8%. El salto principal se registró en el segmento de los precios regulados, que mostraron un incremento del 2,2% a partir de las actualizaciones tarifarias en las boletas de luz, gas, boletos de transporte público y cuotas de la medicina prepaga.

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En la división por rubros, la categoría de Vivienda, agua, electricidad y gas lideró la medición con un avance del 2,8%, secundada por Educación con un 2,5%. En contraste, los precios estacionales retrocedieron un 0,9% por el descenso en los valores de los paquetes turísticos, el sector de Indumentaria y calzado cayó un 0,6% y Recreación marcó un nivel de cero variación mensual.

A la par de la difusión de los indicadores económicos, el jefe de Estado compartió un texto titulado "Voluntad de hierro", acompañado por el video de una atajada de fútbol, para trazar un paralelismo con un arquero. En el escrito, Milei afirmó que su gestión funciona como la "última línea de defensa", adelantó que no bajará los brazos frente a las críticas y le pidió a sus seguidores que confíen porque "esta vez hay con qué".

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Cambio de planes en la agenda internacional

Por fuera del plano económico y discursivo local, el Gobierno modificó de lleno su esquema de relaciones exteriores. La Casa Rosada suspendió oficialmente el viaje que el Presidente planeaba concretar a Londres durante la segunda quincena de octubre.

La visita al Reino Unido estaba programada para los días 23 y 24 del próximo mes. El plan de vuelo contemplaba una agenda que incluía una presentación académica en la Universidad de Oxford y un encuentro con empresarios europeos, un viaje que el mandatario buscaba utilizar para exhibir un vínculo comercial maduro con las autoridades británicas y referentes de la oposición.

Los preparativos quedaron cancelados tras los anuncios vinculados al conflicto de soberanía por las Islas Malvinas. Las recientes medidas del Ejecutivo para frenar la exploración petrolera del proyecto offshore Sea Lion, operado por capitales británicos e israelíes en el archipiélago, alteraron el escenario diplomático bilateral y motivaron la suspensión de la gira.

TC/MSS