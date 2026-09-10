El Gobierno volvió a reunirse con el PRO y avanzó en una agenda común sobre Malvinas, gas e inseguridad

La Libertad Avanza y el PRO volvieron a reunirse este jueves en la Casa Rosada para profundizar el trabajo conjunto de cara a 2027, con una agenda que combinó las negociaciones políticas entre ambos espacios, los proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso y la situación de inseguridad en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se extendió entre las 15 y las 17 y estuvo encabezado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicepresidente de La Libertad Avanza y titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el responsable político del oficialismo, Eduardo “Lule” Menem. Por el PRO participaron el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

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La reunión tuvo además una breve participación de Karina Milei, quien pasó a saludar a los dirigentes del PRO y, según relató Ritondo, les agradeció “el trabajo que hacemos juntos”. La secretaria General de la Presidencia es, junto con el expresidente Mauricio Macri, una de las principales impulsoras de la mesa de coordinación entre ambos espacios que comenzó a funcionar en agosto.

En el plano legislativo, los dirigentes repasaron los proyectos que permanecen en discusión en el Senado y que eventualmente deberán regresar a Diputados, entre ellos el denominado Super-RIGI, la reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal y Salud Mental. También analizaron otras iniciativas que el oficialismo busca sostener con el respaldo de sus aliados y que, en palabras de Ritondo, apuntan a “blindar el cambio”.

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La agenda parlamentaria se mezcló con las primeras conversaciones más concretas sobre el armado electoral. Los dirigentes hicieron un repaso por los distritos en los que ya comenzaron los contactos entre el PRO y La Libertad Avanza. Según explicó Ritondo, el diálogo está más avanzado en la provincia de Buenos Aires, en los tres distritos gobernados por el PRO —Ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos y Chubut—, además de Misiones y La Pampa.

Ritondo aclaró, sin embargo, que el PRO no puso como condición para avanzar en las negociaciones que sus dirigentes continúen al frente de los distritos que actualmente gobiernan. “Lógicamente creemos que hacen bien las cosas, que trabajan bien y que, lógicamente, el PRO tiene un lugar”, sostuvo el jefe del bloque opositor.

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El reclamo por la inseguridad en Buenos Aires

La situación de seguridad en la provincia de Buenos Aires ocupó buena parte de la conversación. El tema tomó especial relevancia durante la jornada luego de un intento de robo ocurrido en las inmediaciones de un colegio de El Palomar, que terminó con una persona herida de bala.

“Fue uno de los temas que abordamos. Nos preocupa la inacción y la falta de respuesta que tiene el gobernador (Axel) Kicillof ante la inseguridad”, afirmó Ritondo. El diputado también cuestionó la implementación del nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil y apuntó contra la administración bonaerense por no haber preparado, según su interpretación, la infraestructura necesaria para la reducción de la edad de imputabilidad.

“No haber preparado a la provincia de Buenos Aires para la baja de imputabilidad, que se viene discutiendo y es un problema que todos los argentinos sufren, principalmente los bonaerenses; y que no haya tenido respuesta con la jueza que dice que no se puede aplicar”, señaló.

La referencia fue a la decisión de la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia. La magistrada argumentó que el territorio bonaerense no cuenta actualmente con la infraestructura ni los recursos necesarios para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad. La nueva normativa reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad para determinados delitos.

Ritondo fue especialmente crítico con Kicillof y sostuvo que existe “una falta de interés del gobernador desde siempre sobre los temas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires”. En ese contexto, el jefe del bloque del PRO contó que junto con De Andreis plantearon ante los funcionarios nacionales la posibilidad de que el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, evalúe medidas para reforzar la presencia y las acciones de seguridad en el principal distrito del país.

La cuestión de la reforma penal juvenil ya había generado fuertes cruces entre el Gobierno nacional y la Provincia. La suspensión judicial no anuló la ley nacional, sino que interrumpió preventivamente su aplicación en territorio bonaerense durante 60 días mientras avanza el proceso judicial.

Desde el Gobierno habían planteado antes del encuentro que el objetivo de estas reuniones es profundizar la coordinación entre LLA y el PRO a partir de coincidencias políticas y legislativas, con la intención de avanzar en las transformaciones impulsadas por Milei y evitar un eventual regreso del kirchnerismo al poder.

La reunión de este jueves se inscribe así en una dinámica que ambos espacios buscan sostener con encuentros periódicos. La discusión todavía combina la construcción de acuerdos parlamentarios con una negociación política más amplia que tendrá como horizonte las elecciones presidenciales de 2027, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde tanto LLA como el PRO consideran clave evitar una competencia dividida.

Desde la Casa Rosada plantearon que las conversaciones apuntan a profundizar la coordinación entre La Libertad Avanza y el PRO a partir de coincidencias políticas y programáticas. Entre los objetivos aparece la intención de consolidar el rumbo del Gobierno y evitar una dispersión del voto opositor al kirchnerismo en las próximas elecciones.

El proceso de acercamiento comenzó formalmente en agosto, luego de que Karina Milei y Mauricio Macri retomaran el diálogo. A partir de ese contacto se abrió una mesa de coordinación que buscó combinar la agenda legislativa con una eventual construcción electoral común.

El mapa electoral y las diferencias que todavía persisten

En la reunión del 27 de agosto, los dirigentes de LLA y el PRO analizaron el escenario electoral provincia por provincia, con especial atención en aquellos distritos donde el partido fundado por Macri no gobierna. El objetivo fue identificar las fortalezas territoriales de cada espacio y las posibilidades de avanzar en alianzas de cara a 2027.

La discusión todavía se mantiene alejada de las candidaturas. Después de aquel encuentro, Ritondo sostuvo que faltaba tiempo para avanzar sobre nombres propios y evitó ponerle una fecha a un eventual acuerdo electoral. El dirigente macrista planteó que cuanto más claro sea el horizonte político, mayor será la certidumbre de cara al próximo año.

Diego Santilli junto con Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio

Uno de los puntos que todavía genera diferencias es el futuro de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Mientras el Gobierno busca avanzar con una modificación del sistema electoral y necesita construir mayorías en el Congreso, dentro del PRO todavía no existe una definición definitiva sobre la continuidad de las primarias.

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La cuestión tiene peso dentro de la negociación porque la Casa Rosada considera la reforma política como una herramienta para ordenar el escenario electoral de 2027. El oficialismo retomará el tratamiento del proyecto en el Senado el próximo martes 15, cuando vuelva a reunirse la Comisión de Asuntos Constitucionales.

La provincia de Buenos Aires, en el centro de la negociación

La provincia de Buenos Aires aparece como uno de los principales territorios donde LLA y el PRO deberán definir el alcance de un eventual acuerdo. La conducción bonaerense de La Libertad Avanza, encabezada por Sebastián Pareja, ya inició conversaciones con dirigentes macristas y otros sectores para intentar construir una alternativa electoral competitiva frente al peronismo.

En las últimas semanas, ese acercamiento también comenzó a trasladarse al territorio. El domingo pasado, Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja participaron en Lincoln del cierre de la VIII edición de la prueba de doma “Bien Montados”, donde compartieron actividad con dirigentes del PRO, entre ellos el senador provincial Pablo Petrecca.

Pilar Ramírez, Diego Santilli y Karina Milei

Aunque no hubo allí una reunión partidaria ni se anunció un acuerdo electoral, la presencia conjunta tuvo una lectura política en medio de las negociaciones. Petrecca, que en las elecciones bonaerenses de 2025 había competido por fuera del acuerdo entre el PRO y LLA, sostuvo que los distintos sectores deben dejar atrás sus diferencias para construir una alternativa para la provincia.

El acercamiento bonaerense también tiene a Santilli como una de las figuras que aparece con mayor visibilidad dentro de la estrategia conjunta. El jefe de Gabinete mantiene su pertenencia al PRO y, al mismo tiempo, ocupa un lugar central dentro de la administración de Javier Milei, lo que lo ubica como un dirigente con capacidad de interlocución entre ambos espacios.

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Por ahora, sin embargo, el acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO todavía no está cerrado. La negociación avanza sobre el territorio, la agenda parlamentaria y las coincidencias políticas, mientras las candidaturas y la distribución concreta de espacios quedarán para una etapa posterior.

El nuevo encuentro en Casa Rosada buscará sostener ese canal de diálogo y avanzar sobre una construcción que el oficialismo y el macrismo presentan como necesaria para llegar a 2027 con mayor coordinación. La próxima discusión, además de electoral, estará atravesada por las reformas que el Gobierno necesita aprobar en el Congreso y por la definición del sistema con el que se disputarán las próximas elecciones.

RG/EM/MSS