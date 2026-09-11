La Casa Rosada acelera: quiere suspensión de las PASO antes de la aprobación del Presupuesto 2027

El gobierno de Javier Milei y el dispositivo de la Mesa Política se vio atravesado hace algunas semanas por un debate interno: la posibilidad de dejar vigentes las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), como un instrumento que pudiese servir para el "voto útil". Sin embargo, dicho debate quedó zanjado y el oficialismo ahora redobla la apuesta e intenta bajarlas o, de mínima, suspenderlas.

En ese contexto se abre un marco de negociación mucho más vinculada al tipo de acuerdo político que LLA tendrá con cada uno de los gobernadores en materia electoral, que con reparto de fondos, obras u otro tipo de asistencia financiera o de gestión.

Los dos puntales de la negociación son la Casa Rosada, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión, Eduardo "Lule" Menem; el otro extremo es Patricia Bullrich, quien en la Cámara Alta se ve cada vez más obligada a mostrar resultados, ante la cada vez mayor dificultad que exhibe el oficialismo en el Senado. En la Casa Rosada y en Diputados miran con creciente preocupación la falta de efectividad y el estancamiento de los proyectos en la Cámara alta. "Patricia es como un '9' que no está metiendo goles; tiene que volver a meterlos", sostuvieron en un despacho del oficialismo para graficar el estado de ánimo.

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En ese marco, en el oficialismo hablan de acuerdos que repliquen la "foto de Tucumán". El último 9 de julio hubo 13 gobernadores, pero se entusiasman con la idea de poder alcanzar acuerdos con al menos 15 mandatarios que les permitan obtener las manos necesarias para suspender las PASO en el próximo turno electoral. Tampoco se descarta una "PAS", es decir, una primaria abierta que no sea obligatoria.

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Las cabezas del oficialismo piensan en ese esquema dos posibilidades: un tipo de acuerdo que permita sostener el "liderazgo" de los jefes provinciales, y otro que sea "transaccional" hasta diciembre, cuando la política podría hacer una pausa a la espera del inicio de la carrera electoral.

En el primer esquema ingresan provincias como Tucumán, cuyo gobernador, Osvaldo Jaldo, ha sido un aliado incondicional de la Casa Rosada. Allí, las aspiraciones de Lisandro Catalán deberían ser desinfladas por la propia Karina Milei, jefa del dispositivo político. Una suerte de "pacto de no agresión" con una candidatura de baja intensidad.

En otros lugares, como en Misiones, podría haber un acuerdo por los votos que involucre cuestiones sensibles como la deuda de más de $400 mil millones que Nación mantiene con la provincia fronteriza.

En algunos despachos del oficialismo sostienen incluso que la sanción de la reforma política podría hacerse antes que la sanción del Presupuesto 2027, el que ingresará la semana entrante luego de la cumbre que Milei tendrá con sus propios legisladores.

Esta semana no pasó inadvertida la acordada que emitió la Cámara Nacional Electoral (CNE), en la que encomendó al Congreso tratar los cambios teniendo en cuenta que "los estándares internacionales en materia de integridad recomiendan que las reglas estructurales del sistema electoral no sean modificadas en la proximidad de los comicios, a fin de dar certeza a los actores políticos y a las autoridades encargadas de su implementación".

Una manera elegante de recomendar que el debate no se dilate hasta el año próximo. Distinto es el escenario en la Ciudad de Buenos Aires y en los distritos en los que gobierna el PRO, en los que la mesa integrada por Santilli, los Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis ya trabaja en un acuerdo electoral.

Además del territorio porteño, donde conduce Jorge Macri, también están avanzadas las conversaciones con Ignacio "Nacho" Torres, de Chubut.

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En Entre Ríos, con Rogelio Frigerio, y en la Ciudad (a nivel nacional), la fusión con los amarillos funcionó. "Los Ángeles Lakers", bromean en LLA, en ironía por los colores amarillo y violeta. Las alianzas en territorios radicales como Mendoza y Chaco también continuarán.

El esquema de acuerdos en el que trabaja el oficialismo para suspender las PASO no lo inhibe de tener candidatos, o al menos referentes, en cada una de las provincias, aunque será Karina quien decida la "intensidad" de dichas candidaturas.

Por lo pronto, el martes próximo se reanudará el debate en la comisión que preside Agustín Coto en el Senado, todavía sin fecha de dictamen a la vista.

MSS/DCQ