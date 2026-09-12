Un histórico dirigente del PRO deja el gabinete porteño

Hace apenas unos días y antes de viajar a Estados Unidos para iniciar una gira internacional, Jorge Macri se sentó a solas con Daniel Angelici en Dashi, el restaurante de Avenida Figueroa Alcorta. El ex presidente de Boca acababa de regresar de Europa y ya tenía un tema en mente. En esa reunión terminaron de definir uno de los cambios que se vienen en el Gobierno porteño: la salida de Ezequiel Sabor de la Secretaría de Gobierno y su regreso al directorio del Banco Ciudad.

El miércoles pasado en el encuentro de mesa politica faltó sin previo aviso y comenzó a hablarse de su salida.

La decisión ya la había tomado. Sabor había hablado personalmente con Jorge Macri dos lunes atrás sobre su salida para volver a concentrarse en una tarea que conoce de memoria: el armado territorial del PRO en la Ciudad y la organización electoral con la mirada puesta en 2027. El jefe de Gobierno no quería que se vaya y le pidió un tiempo.

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Su regreso al Banco Ciudad le permitirá tener otra dinámica para encarar esa tarea. Seguirá, además, como secretario General del PRO porteño, desde donde se propuso encarar la renovación partidaria. Y organizando asados y actividades en la sede partidaria.

Sabor había desembarcado en la Secretaría de Gobierno después de las elecciones legislativas de 2025, en medio de una reorganización interna que terminó con la salida de César “Tuta” Torres del área.

El movimiento implicó también una ampliación de funciones: bajo su conducción quedó Espacios Verdes, además de áreas con presencia directa en las comunas.

Ahora hará el camino inverso. Dejará el Ejecutivo y regresará al directorio del Banco Ciudad, donde ya había ocupado una silla antes de ser convocado nuevamente por Macri para incorporarse al gabinete.

En 2022, cuando Jorge Macri comenzó a construir su candidatura porteña, Sabor fue uno de los encargados del despliegue territorial y tuvo participación directa en buena parte de la estructura que acompañó la campaña que finalmente llevó al ex intendente de Vicente López a la Jefatura de Gobierno.

Su recorrido dentro del macrismo viene de mucho antes. Durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad ocupó cargos vinculados al área laboral hasta convertirse en subsecretario de Trabajo porteño. Cuando Macri llegó a la Presidencia, Sabor pasó a desempeñarse como secretario de Trabajo de la Nación. Se fue peleado con el ministro Jorge Triaca.

Luego tuvo su etapa diplomática. En 2017 fue designado embajador argentino en México y permaneció en ese destino hasta el final del gobierno de Cambiemos.

Con el regreso del PRO a la disputa por la sucesión porteña, volvió a involucrarse de lleno en el territorio.

Su salida ya fue conversada con el jefe de Gobierno y terminó de definirse en esos días en los que el Jefe comunal preparaba su viaje a Estados Unidos que comenzó ayer.

La incógnita pasa ahora por el reemplazo. En el Gobierno porteño analizan distintas alternativas para ocupar una Secretaría que fue sumando funciones y estructura durante el último año. Hasta el momento no hay un nombre anunciado pero lo lista final es corta.