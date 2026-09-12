Los gremios docentes redoblan la presión contra el Presidente

En ocasión del Día del Maestro, y con los resultados de las Pruebas PISA a disposición, los gremios docentes recargaron críticas contra la gestión Javier Milei. Con una promesa: avanzar con planes de lucha si el escenario salarial y laboral no se revierte.

En las últimas horas, la Unión de Docentes Argentinos (UDA) que lidera el dirigente de la CGT Sergio Romero fue lapidaria. Expresó, en medio de la conmemoración del Día del Maestro, que los gobiernos “solo recuerdan esta fecha para figurar, y el resto del tiempo se olvidan de las y los docentes”.

Romero lamentó que las organizaciones gremiales deban fundamentar de forma recurrente el rol central de la actividad frente a las políticas oficiales. “Los gobiernos han optado por colocarnos en el incómodo lugar de explicar pública y permanentemente la importancia y el valor de las y los docentes y de la Educación. Es absurdo, pero así ocurre”, planteó.

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No solo eso: el secretario de Políticas Educativas cegetista ratificó el compromiso de la conducción gremial de continuar con las medidas de fuerza y reclamos salariales en el corto plazo. Bajo negociaciones paritarias sin actualización, sin diálogos productivos con el oficialismo, prometió: “Los que defendemos los derechos laborales y salariales vamos a seguir luchando por nuestras reivindicaciones porque ese es nuestro destino y para lo que nos eligen nuestros afiliados”.

Ctera, otro de los sindicatos relevantes del ecosistema gremial, enfocó parte de sus cuestionamientos en los resultados de las evaluaciones: “Considerando a la pandemia, como un período de excepcionalidad, tanto el gobierno de Macri como el de Milei se caracterizaron por el desfinanciamiento de la educación. En el primer caso, gobierno de Macri, el presupuesto en educación disminuyó un 35%”, aseveró el colectivo.

“En cuanto al gobierno de Milei, en 2024 la inversión educativa cayó al 4% del PBI, el valor más bajo de los últimos veinte años (0,75% Nación y 3,25% provincias). A nivel nacional, el presupuesto educativo se redujo casi 50% en los últimos dos años, y el gobierno suspendió el cumplimiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que fijaba un piso del 6% del PBI”, agregaron.

Y precisaron: “Es por ello que desde Ctera denunciamos que no se puede ignorar en los análisis el desfinanciamiento que impone el Gobierno ya que la situación presupuestaria constituye una dimensión fundamental del contexto en el que se desarrolla la escolarización. La educación requiere recursos materiales, infraestructura, formación docente, salarios adecuados, acompañamiento pedagógico, materiales didácticos, conectividad y políticas de inclusión capaces de sostener las trayectorias escolares”.

“Indefectiblemente, una reducción sostenida del financiamiento educativo, afecta las condiciones bajo las cuales se producen los aprendizajes”, dijeron desde el sindicato que conduce Sonia Alesso.