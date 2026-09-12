Milei encabezó un acto por el Día del Maestro tras las pruebas PISA

El presidente Javier Milei cerró una semana hiperactiva con un acto en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento. El evento tuvo lugar al mediodía del viernes conmemorando el Día del Maestro con una de sus funcionarias predilectas, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, de quien depende la secretaria de Educación. Y rodeado de alumnos.

El jefe de Estado comenzó la jornada con el posteo de un video hecho por Inteligencia Artificial en el que dialoga, y compara su tarea, con Domingo Sarmiento. El material audiovisual se vio en su cuenta de Instagram y consiguió repercusiones inmediatas de todo tipo.

Luego, a las 11 de la mañana, decidió acudir al evento para hablar de su visión de la educación luego de dos factores, que pesaron al momento de encabezar la actividad. El primero de ellos fue que el martes se divulgó que la Argentina tuvo su peor resultado de los últimos veinte años en las pruebas PISA, con el puesto 72 de 91 países. El segundo consta de críticas permanentes de parte de los gremios que nuclean a trabajadores del área, que esta semana volvieron a recargar cuestionamientos hacia las políticas que encaró la gestión de La Libertad Avanza.

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Con ese telón de fondo, el Presidente reveló que eligió la Biblioteca Nacional en honor a Domingo Faustino Sarmiento, y aseguró que al país lo construirán personas “esforzadas, honestas y responsables”. “No hace falta que decidan hoy qué quieren ser cuando crezcan, alcanza con que sigan siendo cada día un poco mejores de lo que fueron el día anterior y la vida se les va a ir abriendo camino”, expresó ante los estudiantes.

“Ser un buen ciudadano empieza mucho antes de votar. Empieza en el aula, en el recreo, en la vereda de la escuela o en la propia casa. Es ayudar a un compañero que se cayó en el recreo, es hacer la fila sin colarse aunque tengan apuro y también es no tirar el papel del alfajor al piso cuando no hay nadie mirando”, planteó el libertario al leer el texto.

En la misma línea, afirmó: “Esto importa muchísimo porque un país funciona igual que un aula: si todos hacen su parte, aunque sea pequeña, entre todos hacemos que salga bien. Si uno tira un papel al piso parece que no pasa nada, pero si todos piensan que algo así, no cambia nada y hacen lo que quieren, las plazas se llenan de basura y nadie puede disfrutarlas”.

En otro pasaje de su discurso, pidió que se consuman más libros. “Cuantos más libros leen, más grande se hace el mundo en que viven. Si pensar es como pescar, leer es como agrandar el tamaño de la laguna en la que pescan. Es un ejercicio que nunca deben dejar de cultivar, porque los acompañará toda la vida”, afirmó ante la atenta mirada de Pettovello.

“Detrás de cada uno de ustedes hay una maestra o un maestro que los vio crecer, que corrigió cuadernos hasta tarde, que se acordó del cumpleaños de cada uno. Así que a las maestras y maestros que hoy acompañan a estos chicos, muchas gracias. La Argentina que queremos se construye en gran parte en las aulas, y ustedes son los que están ahí todos los días haciéndolo posible”, concluyó.

“Hay algo más que me gustaría decirles, que quizás nadie les dijo: ustedes también son un ejemplo. Cuando un compañero los vea portarse bien o esforzarse va a pensar que él también puede. Ser un ejemplo no requiere ser grande ni famoso ni tener un cargo importante”, subrayó además.

Por último, de cara a los maestros presentes, el Presidente elogió su tarea y agradeció el servicio y la vocación docente: “Gracias por estar y gracias por el trabajo que hacen todos los días”, aseveró.