Encuesta: quiénes son los "arrepentidos libertarios" y por qué se alejaron de Javier Milei

Una parte del electorado que llevó a Javier Milei a la Presidencia comenzó a tomar distancia de su gestión. Según la última encuesta de QMonitor de QSocial, tres de cada diez personas que votaron al actual Presidente en la primera vuelta de 2023 hoy desaprueban su desempeño al frente del Gobierno. Ese segmento representa el 12% del electorado nacional y la consultora lo identifica como los “arrepentidos libertarios”.

El relevamiento pone el foco en un aspecto particular de este grupo: el alejamiento no estaría explicado por las formas de Milei, sino por los resultados de su gestión. De acuerdo con QSocial, el estilo confrontativo que caracterizó al mandatario ya estaba presente durante la campaña de 2023, por lo que no habría sido un factor determinante para quienes ahora manifiestan su desencanto.

Encuesta: el humor social se deteriora y crece el malestar con la situación económic

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En cambio, entre los denominados arrepentidos aparece una evaluación marcadamente negativa sobre el impacto de las políticas oficiales. El 91% considera que Milei perjudica a los sectores más vulnerables, mientras que el 89% sostiene que el esfuerzo realizado a través del ajuste no valió la pena. Además, el 62% cree que una eventual victoria de Milei sería peor para el país que un triunfo del peronismo.

La encuesta también identifica un perfil social dentro de este electorado que se alejó del Gobierno. El 31% de los arrepentidos libertarios tiene hasta nivel primario completo, un dato que QSocial utiliza para señalar una mayor presencia del fenómeno entre los sectores populares y entre quienes tienen menor nivel educativo.

El dato aparece en un escenario general de fuerte malestar social. La evaluación negativa de la situación del país alcanzó el 55%, mientras que el 59% considera que la Argentina está peor que cuando Milei asumió la Presidencia. En paralelo, el 75% de los hogares declaró haber recortado gastos para llegar a fin de mes y el 60% afirmó no tener capacidad de ahorro.

Pese a ese contexto, la aprobación de la gestión presidencial se ubicó en 35%, un punto por encima del registro anterior, mientras que la desaprobación llegó al 59%. La consultora señala que esta relativa estabilización está vinculada con un acercamiento de votantes del PRO y de sectores independientes.

Una encuesta midió el rechazo que generan Milei y Kicillof entre los votantes

Para Lucas Klobovs, director de Opinión Pública de QSocial, los resultados muestran un escenario con comportamientos económicos heterogéneos, en el que conviven algunas mejoras individuales con indicadores generales todavía negativos. “El crecimiento se concentra en unos pocos sectores económicos, el consumo online crece mientras el consumo tradicional cae”, señaló Klobovs. En ese sentido, sostuvo que la encuesta refleja esa misma disparidad, con “algunas leves mejoras en el plano personal” que conviven con otros datos desfavorables tanto a nivel individual como general.

El relevamiento fue realizado por QSocial entre el 7 y el 26 de agosto de 2026, sobre 1.645 casos efectivos, mediante una muestra aleatoria probabilística y estratificada por regiones, con ajustes por sexo, edad y nivel educativo. El estudio tiene un margen de error de +/- 2,4%, para un nivel de confianza del 95%.