La Casa Rosada presiona a los gobernadores aliados para suspender las PASO: qué pasaría si no aceptan

De cara al inicio del debate sobre la reforma electoral en la Cámara de Senadores, el Gobierno empezó a presionar a sus aliados, condicionando el armado electoral para el año que viene al respaldo de los diferentes espacios a la eliminación de las PASO.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), Karina Milei, como principal responsable del armado político de La Libertad Avanza, instruyó a los principales referentes de su partido para que le dijeran a los gobernadores aliados y a los partidos socios que el oficialismo solo cerrará acuerdos electorales con quienes acompañen esta reforma.

Un integrante del círculo íntimo de la hermana del Presidente habló del tema y confirmó ese mensaje: “El gobernador que no apoye, no va a ser tenido en cuenta para futuros acuerdos”.

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Karina Milei

La Casa Rosada reconoce que la eliminación -o suspensión- de las primarias es uno de los principales puntos de choque con la oposición, especialmente con el peronismo, que necesita a las PASO resolver su interna.

Según Noticias Argentinas, incluso sin tener los votos necesarios, en Balcarce 50 afirman que el proyecto deberá ser tratado entre octubre y noviembre por la advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre la necesidad de establecer con la suficiente anticipación cualquier cambio en las reglas de votación.

La persona que debe llevar este mensaje es Diego Santilli, jefe de Gabinete de Javier Milei, que está buscando respaldos para la reforma que el oficialismo aspira que sea aprobada antes del año que viene.

Diego Santilli y Karina Milei

La estrategia de LLA con los gobernadores de cara al 2027

La Libertad Avanza discute internamente los criterios que usará con los mandatarios provinciales rumbo a los comicios del año que viene, en paralelo a las charlas legislativas. “Los acuerdos pasan por otro lado. Hay que tratar de que no se desperfile el electorado”, le dijo una importante fuente oficial a la Agencia Noticias Argentinas.

La idea de la Casa Rosada es negociar alianzas lo suficientemente generosas con las provincias aliadas que permitan desde listas conjuntas hasta acuerdos sobre los puntos que en La Libertad Avanza llama de “confrontación acordada”.

Una parte del oficialismo cree que se deben lograr entendimientos más amplios con los gobernadores, y recuerdan que la credibilidad del Gobierno se vio seriamente afectada el año pasado, cuando incumplió algunos de los acuerdos pactados.

En este contexto, el apoyo a la eliminación de las PASO se convirtió en una de las condiciones que La Libertad Avanza quiere hacer valer en las negociaciones con sus aliados, en un esquema donde el apoyo legislativo al proyecto estará cada vez más vinculado a la discusión sobre los acuerdos electorales de cara al año que viene.

HM/DCQ