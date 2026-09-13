“No es en contra de nadie, sino a favor de una solución pacífica”, dijo el ministro de Defensa tras los dichos de Trump sobre Malvinas

El ministro de Defensa, Carlos Presti, se refirió este domingo a las declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas y subrayó que la Argentina sostiene su reclamo de soberanía por la vía diplomática.

“No es en contra de nadie, sino a favor de una solución pacífica”, afirmó Presti en diálogo con Radio Mitre. El funcionario sostuvo que la recuperación de la soberanía sobre las islas debe buscarse por medios pacíficos y diplomáticos.

Carlos Presti y Pablo Quirno viajan a Ushuaia para reactivar la Base Naval Integrada

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Trump había advertido sobre un “desastre potencial” entre la Argentina y Gran Bretaña por la disputa por Malvinas y se mostró dispuesto a intervenir como mediador.

La postura de Carlos Presti sobre Malvinas

El ministro sostuvo que la cuestión Malvinas forma parte de una causa nacional para los argentinos y recordó a los integrantes de las Fuerzas Armadas que murieron durante la guerra de 1982. “Nuestro reclamo de soberanía es inclaudicable”, afirmó Presti, quien recordó que 649 argentinos murieron durante el conflicto bélico.

El funcionario también señaló que la cuestión de las islas tiene un fuerte componente emocional y patriótico, pero aclaró que las relaciones entre los países se desarrollan dentro de un marco diplomático y estratégico.

En ese sentido, destacó el vínculo entre la Argentina y Estados Unidos en materia de defensa. “Nos permite equiparnos y posicionarnos a nivel hemisferio”, sostuvo.

Presti evitó interpretar públicamente las declaraciones de Trump y señaló que la posición del Gobierno se analiza de manera coordinada. También indicó que el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno evalúan los dichos del mandatario estadounidense.

El ministro también habló sobre el proyecto para construir una nueva base naval en Ushuaia. Según anticipó, las obras comenzarían en enero de 2027 y demandarían una inversión de US$450 millones. El proyecto se desarrollará en cuatro etapas y tendrá como objetivo ampliar las capacidades argentinas en el Atlántico Sur.

Presti explicó que la base funcionará como un polo logístico y comercial y permitirá fortalecer la proyección argentina hacia la Antártida. El Gobierno también busca aumentar su presencia y sus capacidades operativas en esa zona. “El Presidente me ha pedido trabajar para crear las mejores condiciones estratégicas en el Atlántico Sur”, señaló el ministro.

La alianza entre la Argentina y Estados Unidos

Presti también destacó el acercamiento entre Buenos Aires y Washington en materia militar. Consideró que la cooperación con Estados Unidos permite avanzar en el equipamiento y la preparación de las Fuerzas Armadas.

El ministro cuestionó, además, el deterioro de las capacidades militares durante las últimas décadas y aseguró que actualmente existe una mayor inversión en el área. “Es la primera vez en 40 años que veo una inversión importante en Defensa”, afirmó. Para Presti, las Fuerzas Armadas también constituyen una herramienta de la política exterior argentina.

En ese marco, sostuvo que la Argentina busca fortalecer su posición en el Atlántico Sur y darle mayor peso estratégico a su presencia en la región.

LB/AF