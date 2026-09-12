Después de hablar de Malvinas, Trump pasó a temas distendidos: golf y arquitectura...

Donald Trump combinó política internacional, golf y arquitectura durante su paso por Irlanda. El presidente estadounidense llegó este sábado a Dublín para mantener encuentros con las principales autoridades del país y, durante su visita, volvió a hablar sobre la cuestión de las Islas Malvinas y la posibilidad de un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido.

La jornada había comenzado con una agenda diplomática. Trump se reunió con el primer ministro irlandés, Micheál Martin, y mantuvo un encuentro con la presidenta de Irlanda, Catherine Connolly. Pero, una vez terminados los compromisos oficiales, el mandatario dejó atrás por un rato los temas internacionales y se trasladó hacia el condado de Clare, donde lo esperaba una actividad mucho más familiar para él: el golf.

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Trump y el golf, una de sus grandes pasiones

Trump viajó hasta Doonbeg, en la costa oeste de Irlanda, donde se encuentra el Trump International Golf Links & Hotel, propiedad del mandatario estadounidense y sede del Irish Open.

Su llegada estuvo acompañada por un importante operativo de seguridad y por escenas poco habituales en un torneo de golf: helicópteros militares sobrevolaron el campo mientras se desarrollaba la competencia. Trump tenía previsto permanecer allí durante el fin de semana y asistir también a la jornada final del torneo.

El golf ocupa desde hace décadas un lugar central en la vida de Trump. El presidente posee distintos complejos vinculados a este deporte y suele utilizar sus estadías en ellos para combinar actividades oficiales con momentos de descanso.

En Irlanda, además, su visita quedó directamente vinculada al torneo. El mandatario confirmó su intención de regresar al país en 2027 para asistir a la Ryder Cup, que se disputará en Adare Manor.

Así, después de una mañana marcada por reuniones políticas y declaraciones sobre asuntos sensibles, Trump pasó a un escenario mucho más relajado: el campo de golf, los palos y el recorrido por uno de sus propios complejos.

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De las Malvinas a las obras de la Casa Blanca

El costado más distendido de Trump no se limita al golf. En las últimas semanas, el presidente también se mostró especialmente interesado en exhibir los avances de las obras que impulsa en la Casa Blanca.

Uno de los principales proyectos es la construcción de un nuevo salón de baile que reemplazará al histórico East Wing. A eso se suma la construcción de un nuevo helipuerto sobre el South Lawn, además de diferentes trabajos de infraestructura y remodelación.

Trump incluso tomó en agosto el rol de guía frente a periodistas para mostrar personalmente los avances del helipuerto y explicar detalles de la construcción. Durante ese recorrido habló sobre el granito utilizado, la resistencia de los materiales y las características que tendrá el nuevo espacio destinado a los helicópteros presidenciales.

Las obras forman parte de una transformación más amplia del complejo presidencial. El nuevo salón de baile está pensado como un edificio separado de la residencia principal, aunque mantendrá una estética vinculada con la arquitectura histórica de la Casa Blanca. Según la propia administración estadounidense, la construcción comenzó en septiembre de 2025.

En paralelo, también avanzaron los trabajos de restauración del North Portico, cuya intervención permitió recuperar sectores de piedra y yesería de una estructura que se remonta a la construcción original del frente norte de la Casa Blanca en el siglo XIX.